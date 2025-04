Nova punyalada del Govern espanyol al poble saharauí: Albares reconeix la sobirania marroquí sobre el Sàhara i aposta per l''auonomia'

Espanya i el Marroc han proclamat aquest dijous que les seves relacions bilaterals travessen «el millor moment» de la seva història tres anys després del «punt d'inflexió» que va suposar, a l'abril del 2022, el suport del president espanyol, Pedro Sánchez, al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental.

Així ho han posat de manifest els ministres d'Afers exteriors de tots dos països, l'espanyol José Manuel Albares, i el marroquí Nasser Bourita, en una declaració conjunta després de la trobada que han mantingut a Madrid.

Albares s'ha referit al seu homòleg com el seu «bon amic», ha destacat els «excel·lents vincles» que uneixen els dos països i ha subratllat que els compromisos adquirits fa tres anys per totes dues parts s'estan complint «a bon ritme», destacant avanços en matèria de lluita contra la immigració irregular i també en l'àmbit comercial.

Com Bourita, ha parlat d'una «nova etapa» en les relacions hispanomarroquines i ha tornat a definir el pla marroquí d'autonomia per a l'excolònia espanyola com «la base més seriosa, realista i creïble» per a resoldre el conflicte.

Confiança i respecte mutu

Per la seva banda, el ministre marroquí ha destacat que aquest gir, concretat en l'entrevista que Sánchez va mantenir amb Mohamed VI el 7 d'abril de 2022 a Rabat, va suposar un «punt d'inflexió» i que la relació que ara mantenen els dos països és un «exemple a seguir» a l'hora d'enfrontar els «desafiaments» actuals.

Així, s'ha congratulat de la «confiança» que s'ha generat entre totes dues parts. «Abans hi havia crisis periòdiques perquè no hi havia tanta confiança ni canals per a la comunicació», ha relatat, posant en valor que ara tots dos països es tracten amb «respecte mutu» i treballen «com a aliats per a trobar solucions als problemes».