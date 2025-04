La imatge d'un nin mutilat en un atac a Gaza, foto de l'any del World Press Photo 2025

La imatge d'un nin de 9 anys mutilat per un atac israelià a Gaza, de la fotògrafa palestina Samar Abu Elouf, ha estat triada com a fotografia de l'any en el World Press Photo 2025.

La imatge guardonada mostra Mahmoud Ajjour en camiseta amb els seus braços mutilats. Mentre la seva família fugia d'un atac israelià, el menor va tornar per animar els altres a seguir endavant. Una explosió li va amputar un braç i va mutilar l'altre, segons ha informat la Fundació World Press Photo en la seva pàgina web.

La família del menor va ser evacuada a Catar, on, després de rebre tractament mèdic, Mahmoud està aprenent a usar els peus per a jugar amb el seu telèfon, escriure i obrir portes. A més, necessita assistència especial per a la majoria de les activitats diàries, com menjar i vestir-se. El seu somni ara és aconseguir unes pròtesis i viure la seva vida com qualsevol altre nin.

La Fundació World Press Photo ha recordat que els nins es veuen afectats de manera «desproporcionada» pels conflictes i la guerra i, segons les Nacions Unides, al desembre de 2024, Gaza tenia més nins amputats per càpita que qualsevol altre lloc en el món.

L'autora de la imatge, Samar Abu Elouf, és originària de Gaza i va ser evacuada també al desembre de 2023. En l'actualitat viu en el mateix complex d'apartaments de Doha que Mahmoud a Catar. Ha establert vincles amb famílies d'allí i ha documentat a alguns dels pocs gazatians greument ferits que varen aconseguir sortir per rebre tractament.

A més de la guanyadora, ha resultat finalista en aquesta edició la imatge 'Creuar la nit', del fotògraf estatunidenc John Moore, sobre la realitat de la migració xinesa entre Mèxic i els Estats Units en la qual s'aprecia «la desesperació dels qui cerquen una vida millor».

Com a segona finalista ha estat triada 'Sequera a l'Amazones', del mexicà Musuk Nolte, en la qual es mostren els efectes del canvi climàtic que «modelen el futur de comunitats vulnerables estretament vinculades amb el món natural». La instantània mostra un jove que porta menjar a la seva mare al poble de Manacapuru, abans accessible en barca, però a causa de la sequera és necessari caminar 2 quilòmetres pel llit sec del riu fins a arribar allà.

Conflictes, migració i canvi climàtic

En aquesta edició, el jurat ha triat la fotografia guanyadora i les finalistes entre una àmplia selecció d'imatges agrupades en tres camps temàtics: conflicte, migració i canvi climàtic. L'impacte de les guerres en la infància no ha estat només reflectida en la fotografia guanyadora. L'alemany Florian Bachmeier ha retratat en 'Més enllà de les trinxeres' a una nina de sis anys traumatitzada i amb atacs de pànic després de fugir de la seva llar a Ucraïna.

Una altra de les imatges seleccionades en l'àrea d'Amèrica del Nord és la del servei secret dels Estats Units ajudant al candidat republicà Donald Trump a baixar de l'escenari moments després de l'atemptat que va patir en un míting de campanya.