El 90% dels nostres lectors consideren que Europa s’hauria d’enfortir davant dels atacs de Trump

Clara majoria. El 90,74% dels nostres lectors consideren que Europa s’hauria d’enfortir davant dels atacs de Trump i que «cal una política conjunta contundent». Per contra, només el 9,26% considera que «Europa ha de tenir un paper secundari» en l’actual tauler geopolític mundial.

Des de la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, el món ha canviat. En tan sols un mes, el president dels EUA ha emprès una política de desmantellament de l’ordre internacional i els consensos que dominaven Occident des del final de la Segona Guerra Mundial.

Les seves polítiques ultres preveuen convertir el món en un tauler d’escacs per a grans potències imperialistes, alineant-se amb agressors i règims no democràtics com ara Rússia. Trump vol gestionar els EUA com una empresa privada que només cerca el benefici, sense importar la política amb altres països aliats.

Una bona mostra és la «guerra d’aranzels» que ha emprès contra països com Mèxic o el Canadà, que amenacen seriosament el comerç i l’estabilitat mundial. Ara, Europa es troba a la seva diana i ja preveu gravar amb aranzels alguns productes claus per a l’economia de l’eurozona. Una política de greus conseqüències per als consumidors europeus i de la resta del món.

De fet, segons molts analistes, la Unió Europea es troba en una cruïlla decisiva, ja que Trump no només vol emprendre una guerra econòmica, sinó que vol desentendre’s de la seguretat i la defensa del continent. Això ha provocat una reacció dels estats membres que ja han celebrat diverses cimeres per mirar d’enfortir els pressuposts de defensa i la seguretat europea davant aquestes noves amenaces. Ara el debat de l’augment en defensa s’ha traslladat a la política de l’Estat espanyol.

Cal no oblidar, també, que Trump ha «confeccionat» un pla de pau per a Ucraïna que minva la participació del país envaït per Rússia i ha arribat a qualificar Zelenski de «dictador». El president dels EUA també vol un acord per aconseguir les «terres rares» del país, que serveixen per a la construcció de material electrònic.

Sigui com vulgui, pel que es desprèn de les respostes dels nostres lectors, Europa s’hauria de fer forta davant les noves amenaces i mirar de parlar amb una veu comuna davant els atacs de Donald Trump. El futur europeu depèn de la seva pròpia voluntat.