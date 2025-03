El dBalears es fa ressò d’una publicació d’Omedya Revan, realitzada l’any 2022 al mitjà en alemany Kurdistan Report. Una publicació que ens apropa al poble kurd, a una de les seves dates més assenyalades al calendari i que, a dia d’avui, continua essent la gran diada per la resistència del poble kurd.

El 21 de març de cada any, Newroz és celebrat amb gran entusiasme per molts pobles del món, especialment els kurds. Alguns passen aquestes celebracions en un ambient festiu i bulliciós, d'altres en ambients més tranquils i festius. Sens dubte, Newroz té molts significats, però un dels més escampats gira al voltant de l'«arribada de la primavera». Per això se celebra sempre al començament de la primavera, encara que els rituals varien segons les regions del Kurdistan: Bakur (Turquia), Basur (Iraq), Rojava (Síria) i Rojhilat (Iran).

Quan de Newroz es tracta, el Kurdistan és considerat com la regió més important i el centre d'aquesta celebració. Això és perquè aquí Newroz s'associa no només amb l'arribada de la primavera, sinó també amb l'inici de la resistència permanent del poble kurd, amb la llegenda del ferrer Kawa.

La mitologia kurda parla d'un ferrer anomenat Kawa, el qual va viure fa 2500 anys sota el jou del tirànic rei assiri Dehak (segons altres fonts: Zuhak). Segons la llegenda, aquest rei, a qui el poble comparava amb un monstre per la seva crueltat, tenia una serp a cada banda de l’espatlla. Per alimentar-les, feia portar dos nins al palau cada dia, on els seus cuiners els mataven per tal d’alimentar amb els seus cervells les serps.

Però la tirania del cruel rei no s’aturava aquí. Mitjançant la crueltat i el poder també va impedir l'arribada de la primavera. La seva brutalitat va augmentar, i el poble ja no sabia què podia fer.

Davant d'això, un dia, dos amics, l'Armail i la Karmail, van decidir d’actuar. Van aconseguir ser contractats com a cuiners al palau. Dels dos nens que havien de matar per alimentar amb els seus cervells les serps, només en van matar un i van ajudar l'altre a escapar-hi. Van substituir el cervell pel d'una ovella. Gràcies a aquest pla, van poder salvar un nen cada dia. Els que pogueren escapar de la mort van ser entrenats en secret a les muntanyes pel valent i bondadós ferrer Kawa (el fill del qual també havia estat assassinat pel rei) per tal de formar un exèrcit.

Quan aquest exèrcit va créixer i es va fer més fort, es va dirigir sota el lideratge de Kawa al palau del rei tirà el 20 de març (encara que aquesta data no es coneix amb exactitud, va ser el dia anterior a la llegendària rebel·lió). A la batalla, Kawa va matar Dehak amb el seu martell de ferrer. Per indicar al poble que havia matat el dèspota i posat fi a l'opressió, va encendre un gran foc al pati del palau i tots els qui van veure el foc van baixar de la muntanya per a celebrar la victòria. Després d'encendre el foc, Kawa va pujar al cim de la torre més alta del palau i, participant així a les celebracions, va agitar la seva capa groga, vermella i verda. Així, el poble kurd es va alliberar del rei tirà i l'endemà va començar la primavera tan esperada. Tot i que també és un mite, els kurds, conscients que «la història s'amaga a l'ara i nosaltres estam amagats al principi de la història», han continuat amb determinació la resistència que va conduir a Newroz.

L'espurna d'aquest foc que el ferrer Kawa va encendre en aquella època va ser portada segles després pel Kawa contemporani, Mazlum Doğan, a les fosques i fredes cel·les de la presó d'Amed (Diyarbakır). Per tant, aquest dia, que sempre és un símbol del deure i de la resistència, és una part important de la història kurda.

L’autor ens descriu els seus records d’infantesa kurda

«Newroz també té un significat especial per a mi. Per mi -com a nen kurd que va passar la seva joventut a les ciutats turques- significa calar foc als pneumàtics dels cotxes als carrers la nit del 20 de març i saltar sobre el foc cridant consignes. El primer que vaig fer l'endemà al matí va ser participar en les celebracions i activitats de Newroz de l'HADEP (Partit de la Democràcia del Poble/Halkın Demokrasi Partisi), el moviment polític kurd de l'època», explica a l’entrada original l’escriptor Omedya Revan.

«Les celebracions de Newroz només es permetien amb altres noms, excepte a la dècada de 2000. Per a l'Estat, Newroz era una festa que mereixia ser prohibida. No obstant això, en lloc de prohibir-la obertament, va intentar establir una festa que estigués d'acord amb les seves perspectives i opinions. Així, l'Estat va permetre les seves pròpies celebracions de Nevruz, però no de Newroz. Les seves pròpies celebracions de «Nevruz» no eren més que la reunió de governadors i funcionaris per als quals es desplegaven catifes vermelles. Seguien un protocol establert que incloïa que la gent saltés sobre un foc simbòlic. Aquest enfocament i la comprensió que va mostrar l'Estat van ser un intent de desposseir la realitat social i històrica de Newroz de la seva essència», continua Revan en l’entrada original.

Newroz i la importància per a la revolució

Les places de Newroz, a les quals al principi acudien només desenes o potser centenars de persones, estan ara atapeïdes per desenes de milers de persones que comparteixen una veu i una convicció comuna.

Les celebracions de Newroz sempre han estat l'anunci d'un clarejar i una nova era. El poble kurd, en particular, sempre hi ha participat i fins avui els atribueix la qualitat d'una aprovació i un vot popular evidents. El 2005, per exemple, el llibre d'Abdullah Öcalan traduït com a ‘Confederalisme Democràtic’ es va reflectir en totes les celebracions de Newroz com una demanda comuna del poble. Tot i que el dBalears no l’ha pogut trobar en català, podeu descarregar el llibre en castellà fent clic aquí, cortesia de la iniciativa internacional International «Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in Kurdistan».

Les celebracions de Newroz sempre han tingut un paper important i han tingut un significat especial en els processos polítics. Aquell any, gairebé un centenar de kurds van ser assassinats en atacs a les celebracions. Tot i les sagnants celebracions de Newroz el 1992 i 1993, l'alto el foc unilateral declarat pel representant kurd Öcalan va garantir que Newroz de 1994 romangués sense incidents. Als anys següents, les celebracions van ser fins a cert punt sense incidents. Quan van evolucionar fins a convertir-se en una festa nacional comuna per als pobles amb una perspectiva orientada a la llibertat, van desplegar una esplendor encara més gran.

En aquest sentit, Newroz de 2005 a Amed va passar a la història com una de les celebracions amb més participació. Posteriorment, les celebracions de Newroz a les ciutats del Kurdistan i Turquia es van estendre durant tota una setmana. Si es volen destacar les celebracions especials, aleshores, per descomptat, cal esmentar el 2013 per separat. En les celebracions d'aquell any, Abdullah Öcalan va obrir la porta a una nova era en integrar a l'esperit de Newroz el pas històric que va fer per desenvolupar una solució per al procés polític. Com a resultat de la llarga lluita, l'Estat es va reunir amb Abdullah Öcalan [indirectament] i centenars de milers de persones van ser testimonis d'aquest important avenç amb la lectura d'una carta d'Öcalan a la celebració de Newroz a Amed. Sens dubte, la filosofia que va defensar va ser la font de les idees i els esforços que van fer que Newroz se celebri avui al Kurdistan per una multitud i en un ambient tan entusiasta i festiu.

«En aquestes celebracions de Newroz, el contingut dels eslògans corejats i les banderes i pancartes desplegades són fàcils d'entendre», acaba sentenciant l’escriptor en l’entrada original publicada a Kurdistan Report.

