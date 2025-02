El dBalears es complau a anunciar que, a partir d’aquest mes de març, es publicarà cada diumenge un nou focus, el del Butlletí Antiimperialista de Mallorca (BAM). El BAM és un òrgan internacionalista d’expressió solidària amb les lluites contra la fase superior del capitalisme, l’imperialisme. El projecte és totalment autogestionat, econòmicament independent i obert a la participació popular.

El Butlletí va néixer a inicis del 2024 com a eina propagandística de l’organització Ciutadans per Palestina per a contrarestar «les falsedats sionistes que naturalitzen l’apartheid i el genocidi que pateix el poble palestí». Però els seus horitzons s'han estès molt més enllà amb l’objectiu d’intervenir en la lluita cultural i per a elevar la consciència antiimperialista entre els i les treballadores de l’illa.

Actualment, el BAM utilitza com a motor principal el lloc web butlletibam.cat, que renova setmanalment els seus continguts amb nous articles d’anàlisi històric i actualitat, opinió, entrevistes, ressenyes culturals, etc.

Aquest nou focus setmanal ofereix un espai d'informació i formació tant sobre l’explotació i la dominació com sobre els moviments de resistència i ofensiva de la classe treballadora i dels pobles oprimits d’arreu del món.

Però, i no menys important, el BAM també es pot trobar en format físic. Per a adquirir exemplars, per a aportar col·laboracions (articles, polèmiques, ressenyes, vinyetes, etc.) o per a comunicar-vos amb l’equip editorial del BAM només cal contactar a través del correu butlletiantiimperialista@gmail.com.