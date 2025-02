L’exageració i la desproporció en la deshumanització practicada per Trump sembla no tenir límits. Després de les seves declaracions a favor de l’expulsió de tots els palestins de les seves terres amb la finalitat de convertir la regió en un gran resort turístic, el president dels Estats Units d’Amèrica (EUA), Donald Trump, ha publicat a les xarxes un vídeo, realitzat per intel·ligència artificial (IA), en el qual plasma la seva brutal i inhumana imaginació sobre el futur de Gaza.

Al vídeo s'hi pot veure com un lloc devastat per les bombes durant anys, es converteix en una ciutat a l'estil occidental, plena d'hotels i botigues de luxe, amb marques americanes i escultures d'or del propi Donald Trump. Entre d'altres, hi apareixen també Benjamin Netanyahu, prenent el sol junt amb Trump, de vora la piscina d'un complex hoteler anomenat «Trump Gaza». També hi surt, repetidament, Elon Musk envoltat de bitllets, els quals sembla regalar a tothom que hi passa, o menjat a restaurants imaginaris. El vídeo s'ha fet ràpidament viral i, tot i tenir una gran part dels comentaris i les notícies que tracten el tema en contra, també s'hi poden veure molts missatges de suport.