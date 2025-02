En segon lloc, amb el 20,8% dels vots (el doble de vots), l’extrema dreta d’Alternativa per Alemanya (AfD) que, tot i haver augmentat la seva representació, es veu aïllada i sense els suports necessaris per a poder-hi governar.

El Partit Socialdemòcrata (SPD), amb el 16,4% dels vots, perd suports i queda en tercer lloc, a l’espera de rebre la trucada per part del CDU/CSU que inicien les negociacions per a la possible conformació d’una coalició de govern.

El darrer partit en aconseguir els suports necessaris per a entrar al Parlament ha estat Die Linke (L’Esquerra). Per contra, tant l’Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) com el Partit Liberal no han arribat al 5% mínim i necessari.