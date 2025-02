La Comissió Europea avisa Trump que no hi ha «justificació» per a imposar aranzels a l'acer i l'alumini de la UE

La Comissió Europea ha avisat aquest dilluns el president dels Estats Units, Donald Trump, que no hi ha «justificació» per a imposar aranzels a les exportacions d'acer i alumini de la Unió Europea i per tant respondrà davant de qualsevol mesura «injustificada» que pugui posar en risc els interessos europeus.

És la primera reacció de Brussel·les a l'anunci de Trump aquest diumenge de la intenció de gravar amb un 25% totes les importacions d'acer i alumini als Estats Units, si bé des de la capital comunitària matisen que no han rebut «cap notificació oficial» que confirmi que les produccions de la UE seran penalitzades per la mesura.

«No respondrem a anuncis generals sense detalls ni aclariments escrits. La Unió Europea no veu justificació per a la imposició de tarifes sobre les seves exportacions», ha indicat l'Executiu comunitari en una declaració recollida per Europa Press.

«Respondrem per a protegir els interessos dels negocis, treballadors i consumidors europeus de qualsevol mesura injustificada», continua el comunicat en què el bloc comunitari recalca també que, de manera general, tota imposició de tarifes seria «il·legal i econòmicament contraproduent, especialment ateses les cadenes de producció profundament integrades que la UE i els Estats Units varen establir a través del comerç».

La Comissió Europea, que parla en nom dels 27 en matèria comercial, argumenta que els aranzels són «essencialment imposats» i que, si imposa aquests gravàmens, la nova Administració Trump «estaria gravant els seus propis ciutadans, elevant els costos per a les empreses i alimentant la inflació».

L'Executiu comunitari adverteix, així mateix, que els aranzels «augmenten la incertesa econòmica i pertorben l'eficiència i la integració dels mercats globals».