«Go home», Trump tanca la web en espanyol de la Casa Blanca

El nou president dels Estats Units, Donald Trump, va tancar la pàgina web i les xarxes socials oficials de la Casa Blanca en espanyol uns minuts després de prendre possessió del càrrec.

Actualment, en intentar accedir a la web, els visitants troben un error 404 amb el missatge de «Pàgina no trobada» amb un botó en anglès per a tornar a la pàgina principal. No obstant això, inicialment aquest botó mostrava un missatge hostil propi de les polítiques de Trump contra els migrants: «Go home». A més de la web, també ha eliminat els perfils en espanyol de la Casa Blanca a les xarxes socials.

Ja a la campanya electoral de 2016, Trump va remarcar que els immigrants que vulguin viure als Estats Units «han de parlar anglès» perquè aquest és un país on es parla «anglès, no espanyol».

Segons les dades de l'Oficina del Cens, el nombre de persones als Estats Units que parlen un idioma diferent de l'anglès a casa s'ha triplicat des del 1980. El 2022, gairebé 68 milions de persones parlaven un idioma diferent de l'anglès a casa seva.

Les dades mostren a més que la població hispana és el grup minoritari més gran dins dels Estats Units, cosa que també fa que l'espanyol sigui l'idioma no anglès més comú que es parla a les llars.