Com a mínim 176 morts en una de les pitjors tragèdies aèries de la història de Corea del Sud

Almenys 176 persones han mort i tres es troben desaparegudes, segons l'últim balanç oficial, després del sinistre d'avió ocorregut aquest diumenge en el sud-oest de Corea del Sud, on un vol de l'aerolínia Jeju Air amb 181 ocupants s'ha estavellat contra un mur durant una maniobra d'aterratge a l'Aeroport Internacional de Muan, a uns 290 quilòmetres al sud-oest de la capital, Seül.

El servei de Bombers està a punt de tancar el seu balanç oficial després que hores abans les autoritats donassin per morts 179 dels ocupants de l'aparell, un Boeing 737-800 procedent de Bangkok (Tailàndia). Només dues persones, totes dues membres de la tripulació, han sobreviscut al brutal impacte.

El Ministeri de Transports de Corea del Sud ha informat que la tripulació de l'avió va avisar, cinc minuts abans del sinistre, d'una col·lisió amb un esbart d'ocells que va causar danys en l'aparell, incapaç d'obrir el seu tren d'aterratge. L'aparell va tocar terra sobre la seva panxa entorn de les 09.03, hora local, i va sortir de la pista fins a estavellar-se contra el mur exterior en una bolla de foc extingida pels bombers 43 minuts després, amb l'avió ja pràcticament destruït.

A bord hi viatjaven 175 passatgers i sis tripulants, segons el manifest de vol --un passatge de 82 homes i 93 dones amb edats compreses entre els 3 i els 78 any --. El darrer balanç detalla que 22 dels morts ja han estat identificats.

«Després que l'avió xocàs contra el mur, els passatgers varen sortir disparats. Les possibilitats de supervivència són extremadament baixes», va indicar un funcionari del cos de Bombers després del balanç anterior recollit, com aquest últim, per l'agència estatal sud-coreana de notícies Yonhap.

La majoria dels morts es trobaven en la part posterior de l'avió. El gruix dels passatgers --excepte dos tailandesos-- era de nacionalitat sud-coreana. Els dos supervivents estan sent atesos en un hospital de Mokpo.

El president en funcions del país, Choi Sang Mok, que s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident després d'ordenar a les autoritats que realitzassin «tots els esforços possibles» en les operacions de rescat i ha promès que «el Govern no escatimarà esforços per fer costat a les famílies en dol».

El conseller delegat de la companyia aèria Jeju Air, Kim E Bae, ha emès una disculpa pública i traslladat les seves condolences als familiars dels morts, assumint «tota la responsabilitat com a conseller delegat, independentment de la causa». Kim, no obstant això, ha volgut puntualitzar que l'avió se sotmetia a un manteniment regular i en cap moment els controls varen mostrar evidències de mal funcionament.

Un equip d'aproximadament 80 bombers continua realitzant operacions de cerca i rescat en la zona del sinistre. No obstant això, donat el grau de destrucció de l'avió, els està resultant difícil identificar tots els morts. «Estam en procés de recuperar les restes, la qual cosa portarà temps», han relatat.

El sinistre d'aquest diumenge és un dels pitjors desastres de l'aviació civil de Corea del Sud. A l'any 1997, un avió de Korean Airlines es va estavellar a l'illa de Guam en un sinistre que va costar les vides de 229 persones.

Ocorre, a més, en un moment polític crític per al país, encara convuls després de la fallida declaració de llei marcial promulgada a principis de mes per l'expresident Yoon Suk Yeol, deposat pel Parlament.

Des d'aleshores, el país ha conegut altres dos caps d'Estat més però el procés és lluny d'acabar perquè el Tribunal Constitucional encara no compta amb els magistrats necessaris per executar completament les destitucions.