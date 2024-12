Almenys cinc morts i desenes de ferits en l'atropellament múltiple al mercat de Nadal de Magdeburg

L'atropellament d'aquest passat divendres en un mercat de Nadal de la ciutat alemanya de Magdeburg, la capital de l'estat de Saxònia-Anhalt, en el centre-est del país, ha deixat ja cinc morts i 46 ferits en estat molt greu, segons han confirmat finalment el canceller del país, Olaf Scholz i el ministre principal de l'estat, Reinier Haseloff, ratificant la informació que van proporcionar hores abans fonts de seguretat i que estima els ferits per sobre dels 200 en total.

Scholz, al costat de Haseloff i la ministra de l'Interior, Nancy Faeser, es troben ja a la ciutat per a visitar l'escena de l'atropellament, ocorregut a la tarda-nit del divendres quan un vehicle va començar a atropellar a tota velocitat als centenars de visitants del mercat ambulant al llarg de 400 metres en zig-zag.

El conductor del vehicle, que ha estat detingut, es tracta segons fonts de seguretat alemanyes, d’un ciutadà saudita, especialista en psiquiatria i psicoteràpia de 50 anys d'edat amb un permís de residència permanent perquè va ser reconegut com a refugiat a Alemanya en 2016.

Les mateixes fonts apuntaven que havia treballat en un centre penitenciari de Bernburg gestionat per l'estat federat de Saxònia-Anhalt per a atendre delinqüents addictes i que publicacions en xarxes socials apunten a una tendència islamòfoba, un extrem encara no confirmat públicament.

En plena investigació, la Policia de Magdeburg ha demanat en xarxes socials que els usuaris segueixin enviant vídeos de l'ocorregut en el mercat de Nadal de la ciutat als respectius portals oficials de les autoritats.

El mercat, han confirmat els seus organitzadors, no tornarà a obrir aquest Nadal, mentre que els tradicionals mercats ambulants de la capital, Berlín, així com els de ciutats com Halle o Leipzig, romandran en situació d'alerta i baix mesures addicionals de seguretat.

Tots els edificis públics de Saxònia-Anhalt onejaran les seves banderes a mitja asta en senyal de dol i a les 19.00 hi haurà una missa commemorativa en la catedral de Magdeburg, segons ha confirmat la batlessa Simone Borris.

En la seva primera compareixença davant els mitjans, Scholz s'ha declarat consternat per la magnitud de la tragèdia. «No hi ha lloc més tranquil i agradable que un mercat de Nadal. Quin esdeveniment tan terrible veure com s'utilitza tanta brutalitat contra tanta gent», ha afegit el canceller.

«Ara hem de llançar llum sobre aquest assumpte, amb la major precisió possible. Això és el que li devem a la societat. Hem de comprendre les motivacions del culpable i extreure totes les conseqüències jurídiques del que ha fet», ha afegit.