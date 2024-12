La Justícia italiana absol Salvini pel bloqueig al vaixell Open Arms

La Justícia italiana ha absolt aquest divendres al ministre de Transport, Matteo Salvini, per negar el desembarcament de 147 migrants rescatats a Lampedusa a bord del vaixell Open Arms el 2019 durant el seu mandat com a titular d'Interior.

La segona secció penal del tribunal de Palerm, presidida per Roberto Murgia, ha anunciat el veredicte després de vuit hores de deliberació. La Fiscalia havia sol·licitat una pena de presó de sis anys, segons ha recollit l'agència de notícies AdnKronos.

El líder de la Lliga ha ressaltat en un missatge publicat en la xarxa social X que ha estat absolt per «detenir la immigració massiva i defensar» el país europeu. «Guanya la Lliga, guanya el sentit comú, guanya Itàlia», ha reiterat el ministre de Transport.

Per part seva, la primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, ha afirmat en la citada xarxa social que «defensar les fronteres italianes mai pot ser un delicte». «L'absolució de Matteo Salvini és una gran notícia. Continuem junts, amb tenacitat i determinació, lluitant contra la immigració il·legal, el tràfic de persones i defensant la sobirania nacional», ha agregat.

Per part seva, l'ONG Open Arms ha indicat en un breu missatge en la xarxa social X que sent «tristesa» per «les persones que van ser privades de la seva llibertat». «Esperem les motivacions dels jutges per a avaluar si apel·larem la sentència, com esperem que també ho faci la Fiscalia», ha agregat.

El líder de la Lliga ja va afirmar en la vesprada que no canviaria la seva visió política amb independència de la sentència. En les últimes hores ha rebut el suport explícit dels seus socis en l'actual Govern, entre ells el líder de ForzaItàlia, Antonio Tajani.

El cas es remunta a agost de 2019, quan l'ONG Open Arms va sol·licitar a les autoritats italianes un port segur on desembarcar als més de 160 migrants -27 d'ells menors d'edat- que havia rescatat en tres operacions distintes realitzades en aigües del Mediterrani central.

El vaixell va passar una vintena de dies en la mar, set d'ells enfront de les costes de l'illa de Lampedusa, com a resultat d'un pols amb el Govern i, en particular, amb Salvini, que promulgava una política de 'ports tancats' enfront dels vaixells de les organitzacions que operaven al Mediterrani.

Salvini ha basat el seu defensa en la necessitat de blindar a Itàlia enfront de la immigració irregular, atribuint un caràcter polític a un judici que, segons ell, posa en dubte que un ministre compleixi amb el seu deure. La Fiscalia, no obstant això, considera que es va excedir en la mesura i que no hi havia cap risc que justifiqués el bloqueig dels migrants.