Bancs a països rics, vinculats a danys a ecosistemes vitals

Un nou estudi acadèmic vincula als bancs amb seu als països més rics del món al finançament d'un canvi destructiu a dos importants ecosistemes: l'Amazònia brasilera i les torberes tropicals indonèsies.

Un informe divulgat el dilluns passat, lliga als bancs dels països més rics amb la destrucció d'importants ecosistemes. Ha estat elaborat per l'Institut per a la Innovació i la Missió Pública (IIPP, en anglès) de l'University College London (UCL) i l'Institut de Sistemes Globals (GSI, en anglès) de la Universitat anglesa d'Exeter.

La investigació assenyala que entitats bancàries dels EUA, Regne Unit, França, Xina i Japó són darrera el finançament d'empreses vinculades a aquests danys irreversibles. En concret, cita a bancs com Citigroup Inc, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, China Investment Corp, Barclays, BNP Paribas, Rabobank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, entre d'altres.

Aquestes entitats corren el risc de contribuir a un col·lapse irreversible de l'ecosistema que podria desestabilitzar al voltant de 200 giga-tones de carboni emmagatzemat de forma natural, el que amplificaria la crisi climàtic, afegeix.

L'estudi traça un mapa dels fluxos financeres que donen suport a 39 empreses multinacionals, cadenes de subministrament que estan associades a la desforestació de la Amazònia brasilera i la degradació de les torberes indonèsies per a donar suport a la producció de soja, carn vacuna o oli de palma per a l'exportació.

Els científics adverteixen que una major destrucció d'aquests dos ecosistemes tendria profundes conseqüències globals, augmentant els riscos socials i econòmics derivats dels impactes del canvi climàtic i a pèrdua de la natura. Això, a la vegada, podria portar a un augment dels desastres freqüents i intensos relacionats amb el clima si hi ha pèrdua d'alguns d'aquests esmorteïdors naturals contra els fenòmens climàtics extrems.

Banc Santander i BBVA

En el cas de l'Amazònia brasilera, els finançadors amb seu als EUA, encapçalen el llistat, seguits per el Regne Unit, Xina, Japó i França, mentre que l'Estat espanyol, amb Banco Santander i BBVA, es situa en el lloc 10, segons indica la investigació.

'La vida humana i la natura estan interconnectades', però quan aquests ecosistemes col·lapsen, «l'economia pateix i els riscs financers es disparen», va dir Tim Lenton, un dels autors de l'informe.

En el cas de les torberes d'Indonèsia, els 10 principals bancs comercials i d'inversió que proporcionen i faciliten finançament a les empreses vinculades a la desforestació són China Investment Corp, HSBC Holdings PLC, DBS Group Holdings Ltd, Oversea – Chinese Banking Corporation Ltd, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Bank Mandiri (Persero) Tbk PT, Mizuho Financial Group Inc, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, Indo Premier Capital Pty CIBM Group Holdings Bhd, indica.

«La Unió Europea està implementant regulacions de la cadena de subministrament per a reduir els impactes de la desforestació, però no està regulant els fluxos financers europeus vinculats als impactes a la natura fora de la UE, és necessari repensar aquest desajustament», va dir Lydia Marsden de UCL IIPP, autora principal de l'informe.

