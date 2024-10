Continua la massacre a Palestina: més de 41.800 morts a Gaza per l'ofensiva militar israeliana

Un total aproximat de 41.825 persones han mort a la Franja de Gaza a conseqüència de l'ofensiva militar llançada per les Forces de Defensa d'Israel fa gairebé any, com a resposta als atemptats perpetrats per milicians de Hamàs i que es van saldar amb uns 1.200 morts i uns 240 ostatges.



Així consta en l'informe publicat aquest dissabte pel Ministeri d'Exteriors de la Franja, que a més reflecteix un altre total aproximat de 96.910 ferits, tot després de constatar almenys 23 morts i 66 ferits per atacs israelians des de la publicació del balanç diari del divendres.



Aquestes xifres no serien completes, ja que les autoritats de la Franja admeten que pot haver-hi víctimes entre els enderrocs o en àrees inaccessibles.



Els morts a Gaza se sumen també a altres a la regió, especialment del Líban, on les forces israelianes han intensificat els seus atacs en les últimes setmanes amb bombardejos pràcticament constants, també sobre la capital, Beirut. El Govern del Líban estima que unes 2.000 persones han mort.