11-S, Diada Nacional de Catalunya: Una crida a la unitat independentista i a la ruptura amb l'Estat espanyol

La Diada Nacional de Catalunya ha estat una jornada de manifestacions i reivindicacions a diverses ciutats del territori, on s'han abordat temes clau com l'habitatge, la sanitat, la pagesia, el sistema ferroviari i el desequilibri territorial. Alhora, un manifest conjunt d'entitats independentistes ha cridat a la unitat i ha criticat la situació política actual.

A Barcelona, Maria Antònia Castellana de la PAH ha destacat les disparitats en l'execució de les polítiques d'habitatge entre Catalunya i Madrid, i ha exigit que el dret a un habitatge digne sigui reconegut com a dret social fonamental, equiparable a la sanitat i l'educació.

En acabar la manifestació a la capital, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República (CdRep), la Intersindical, el Ciemen i els Comités de Defensa de la República (CDR), han denunciat que els partits independentistes han estat incapaços de desenvolupar una estratègia compartida per fer efectiu el dret a l'autodeterminació. També han criticat que la baralla permanent i les disputes electoralistes dels partits independentistes han derivat en que la Generalitat de Catalunya estigui en mans d’un govern espanyolista.

A Girona, els manifestants han reclamat una reforma del sistema sanitari que fomenti la igualtat i la participació ciutadana. A Lleida, la manifestació ha destacat la necessitat de reconèixer i donar suport al sector agrari, assegurant la seva sostenibilitat. A Tarragona, s'ha reclamat la gestió autònoma dels recursos ferroviaris per garantir un sistema de transport eficient. A Tortosa, la ciutadania ha ha demandat la independència com a solució per aconseguir un país més just i equilibrat demogràficament i territorialment.

Les entitats convocants han fet una crida a la societat per demostrar la força i cohesió del moviment independentista, i han assegurat que la independència és l'únic camí per superar els desafiaments actuals i garantir un futur digne per als catalans.

Per la seva banda, l'Esquerra Independentista ha celebrat la seva manifestació sota el lema 'Fer-ho possible'. Laia Estrada, diputada de la CUP, ha assegurat que les aspiracions socials i nacionals del poble català «no tenen cabuda dins l’estat espanyol».