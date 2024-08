Un jutge del Brasil ordena el bloqueig de la xarxa social X

El jutge del Tribunal Suprem del Brasil Alexandre de Moraes ha ordenat aquest divendres la suspensió de la xarxa social X com a represàlia per no designar un representant legal en el gegant sud-americà, en una nova escalada del pols amb el conglomerat empresarial d'Elon Musk.

De Moraes ja ha notificat la decisió a l'Agència Nacional de Telecomunicacions, que té ara 24 hores per a aplicar-la. A més, les botigues en línia d'Apple i Google hauran de retirar l'aplicació de X en un màxim de cinc dies.

El jutge decreta multes diàries de fins a 50.000 reals (uns 8.000 euros) contra les persones o empreses que utilitzin mesures alternatives per a eludir la prohibició i accedir a X, la xarxa social abans anomenada Twitter i ara propietat del magnat Elon Musk, ha informat el portal de notícies G1.

L'empresa, a la qual se li reclamen al Brasil multes per valor de 18 milions de reals (prop de 2,9 milions d'euros) per no eliminar contingut, ja havia donat per fet que era qüestió d'hores que De Moraes ordenés el tancament. En un comunicat, va avisar que «no complirà les ordres il·legals per a censurar a opositors polítics».

Musk, que havia acusat en les últimes hores al president Luiz Inácio Lua da Silva de ser «el gosset falder» del magistrat del Suprem, ha tornat a carregar contra De Moraes després de confirmar-se el bloqueig. «La llibertat d'expressió és la pedra angular de la democràcia i un pseudojutge que no ha estat triat al Brasil l'està destruint amb objectius polítics», ha declarat.

El magnat estatunidenc també ha criticat de manera directa l'amenaça de multa contra els qui intentin accedir a X: «El règim repressor del Brasil té tanta por que la gent sàpiga la veritat que durà a la ruïna als qui ho intentin».