La Justícia francesa exculpa les empreses que subministraren l''agent taronja' al Vietnam

El Tribunal d'Apel·lació de París ha rebutjat la sol·licitud d'una dona franc-vietnamita de 82 anys, Tran to Nga, perquè es reconegués la responsabilitat de la firma Bayer-Monsanto, Dow Chemical i d'altres dotze empreses agró-químiques que dissenyaren i comercialitzaren l'anomenat 'agent taronja', un herbicida i defoliant tòxic que fou utilitzat per l'exèrcit del estatunidenc per a ruixar territori enemic durant la guerra de Vietnam (1955-1975).

«Les sol·licituds de la senyora To Nga xoquen amb la immunitat de jurisdicció de la que es beneficien les empreses (...)», indica la sentència.

Tran To Nga, els fills de la qual pateixen patologies atribuïdes a l''agent taronja', té intenció de recórrer davant el Tribunal de Cassació, segons els seus missers. «La lluita del nostre client no acaba amb aquesta decisió», han subratllat els lletrats William Bourdon i Bertrand Repolt.

Nascuda a la Indoxina francesa el 1942 -part de la qual més tard es constituí com a Vietnam-, aquesta dona era una periodista de 24 anys quan va estar exposada al defoliant utilitzat per l'exèrcit estatunidenc per a destruir els boscos on s'amagaven els guerrillers del Vietcong, però que causà «més de tres milions de víctimes», segons l'associació Vietnam Dioxine. http://vietnamdioxine.org/

«L'avió passà amb un nigul blanc darrera. Va caure molt ràpid i em vaig trobar envoltada d'un líquid enganxós i immediatament vaig començar a tossir, a asfixiar-me», relatà Tran To Nga durant una conferència de premsa per abril.

Una de les seves filles, nascuda el 1969, va morir d'un defecte cardíac als 17 mesos, mentre que les seves dues altres filles i els seus nets pateixen «patologies greus». Ella mateixa sofreix «tuberculosi repetida, càncer i diabetis tipus II», denuncia Vietnam Dioxine.

«Ecocidi» i veterans

Als Estats Units, la lluita contra l''agent taronja' va portar el 1970 a la creació del terme «ecocidi» per a descriure la destrucció deliberada del medi ambient.

Si bé algunes empreses americanes indemnitzaven als seus soldats veterans sense que es celebrés un judici, el 2005 els tribunals desestimaren la demanda d'una associació de víctimes vietnamites alegant que l''agent taronja', que pren el seu nom del color dels cartells identificatius que s'aferraven als barrils, era un herbicida i no una arma química.

Tran To Nga va recórrer a la Justícia Francesa. En primera instància el 2021, el Tribunal de Evry, a les afores de París, desestimà la demanda, sentència confirmada per el Tribunal d'Apel·lació, que considera que les empreses havien actuat «per ordre i en nom dels Estats Units» i que, per tant, podien alegar «immunitat de jurisdicció». L'advocat de Bayer Monsanto argumentà que «el marge de maniobra era inexistent i el contracte era una camisa de força».

Conscient de la seva edat i del seu delicat estat de salut, Tran To Nga traslladà un missatge clar a les persones que assistiren a una recent concentració de suport celebrada a París: «Potser depengui de vosaltres continuar la lluita».

Naiz, 22 agost 2024

https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20240822/la-justicia-francesa-exculpa-a-las-empresas-que-suministraron-el-agente-naranja-en-vietnam

Traducció: Joan Lillo