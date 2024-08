Andorra vol fer pagar als vehicles sense matrícula andorrana que circulin pel Coprincipat

El Govern Andorrà, liderat per Xavier Espot, proposa implementar una taxa als vehicles sense matrícula andorrana que entrin al Coprincipat. Serà una taxa en forma de vinyeta que els cotxes hauran de dur visible, i que tendrà un preu variable depenent de si és temporada alta o baixa. En declaracions a Catalunya Ràdio, Espot ha afirmat que la mesura no afectarà els treballadors transfronterers ni tampoc als turistes que pernoctin al país, que ja paguen una taxa per allotjar-se al país.

Segons el cap de govern i líder dels Demòcrates per Andorra, el partit de centredreta que governa el país des del 2011, la decisió no és ferma i s'ha obert un procés de «reflexió» amb els «agents econòmics i socials». «Volem continuar sent un país turístic, però volem apostar per un turisme més qualitatiu», ha explicat Espot, que també assegura que la vinyeta tendrà un «import raonable». El cap de govern del Coprincipat afirma que cerquen fomentar un «creixement sostenible» del sector, ja que el nombre de visitants creix a un ritme de déu punts percentuals per any: «Un país de 400 quilòmetres quadrats i 80.000 habitants té el seu límit».

Finalment, Espot ha insistit que encara és una idea en una fase primerenca i que sorgeix d'emmirallar-se en Suïssa. Respecte al mètode de pagament ha explicat que mirarien de fer possible que el pagament es pogués efectuar a través de sistemes «telemàtics» que permetrien gestionar la vinyeta abans d'entrar al país.