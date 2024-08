L'ofensiva militar israeliana a Gaza ja ha ocasionat més de 40.000 morts i gairebé 93.000 ferits

El darrer balanç de l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza xifra ja els palestins morts en més de 40.000 i els ferits en gairebé 93.000.

El Ministeri de Sanitat gazià ha denunciat en el balanç d'aquest diumenge la comissió, per part d'Israel, de dues noves matances que han deixat almenys 25 morts i 72 ferits des de dissabte.

El Ministeri, com ha fet altres vegades, ha indicat que «hi ha víctimes sota la runa i a les carreteres», abans d'afegir que «els equips d'ambulàncies i de defensa civil no hi poden arribar».

Les autoritats gazianes han assenyalat que al voltant de 10.000 persones es troben desaparegudes, per la qual cosa el balanç de morts podria ser molt superior a l'anunciat oficialment.

A aquests balanços de víctimes se sumen almenys 623 palestins morts a Cisjordània, inclosa Jerusalem Est, en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des d'aquesta data. Entre ells hi ha 147 menors, nou dones i set persones grans.