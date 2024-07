Bangladesh imposa el toc de queda i bloqueja internet per les protestes que han deixat ja més de cent morts

El govern de Bangladesh ha declarat el toc de queda a tot el país i ha anunciat plans per desplegar l'exèrcit enmig de les majors protestes d'aquesta dècada a l'estat del sud-est asiàtic, després que una protesta estudiantil alliberàs centenars de presoners a Narsingdi. AFP assegura que ja han mort, com a mínim, 105 persones.

Les protestes varen començar arran de la imposició del govern d'una quota per la qual es reserven el 30% de les places al funcionariat als descendents dels combatents de la guerra d'independència, una idea rescatada del passat per la primera ministra del país Sheikh Hasina i el seu partit, la Lliga Awami, que els manifestants asseguren que és injusta i beneficia als membres del partit al govern.

Aquest dissabte, 20 de juliol, la Policia de Bangladesh ha detingut un alt càrrec del principal partit opositor, el Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP), Nazrul Islam Khan. El secretari general del partit ha exigit l'alliberació immediata de l'opositor i ha denunciat una campanya orquestrada per la primera ministra del país, que està emprant les protestes com a coartada per llançar les forces de seguretat contra el BNP.

Aquest divendres el govern va bloquejar internet després que un grup de hackers anomenat 'THE R3SISTANC3' i alineat amb les protestes aconseguís atacar pàgines clau del govern com el banc central, la policia o l'oficina del primer ministre, on varen penjar un missatge demanant que s'acabassin els assassinats d'estudiants, amb la frase «Ja no és una protesta. Ara és una guerra».