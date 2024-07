El pilot de l'avió que havia de deportar un activista sahrauí de Bilbao al Marroc es nega a enlairar-se amb el jove a bord

El comandant del vol de Air Aràbia que havia de deportar Youssef, el jove activista sahrauí de 23 anys retingut en l'aeroport de Loiu (Bilbao) fa dotze dies, s'ha negat a enlairar l'avió.

Youssef ha estat retornat a l'aeroport de Loiu després de sotmetre's aquesta passada nit a unes proves en un centre sanitari. Després de ser donat d'alta, sobre les dues de la matinada va ser conduït de nou a l'aeròdrom, des d'on estava previst que fos deportat en un vol a Tànger a les 15.00.

El jove portava dos dies en vaga de fam per a denunciar la seva deportació a Tànger, confirmat després que l'Audiència Nacional espanyola hagi desestimat les mesures cautelars plantejades per la seva defensa.

Pel que sembla, el pilot ha estimat que el vol «no era segur» amb el jove dins l'avió i s'ha negat a portar-lo al Marroc, on havia de ser traslladat després que li denegassin la petició d'asil.

El jove activista, que romandrà en dependències de la Policia espanyola a l'aeroport de Loiu, havia iniciat aquest passat dimecres una vaga de fam per denunciar el risc que corria de ser expulsat, i va ser traslladat aquest dijous a la nit a l'hospital per a ser sotmès a una revisió mèdica per a comprovar el seu estat de salut.