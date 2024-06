Més de 37.800 palestins morts i 86.900 ferits per l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), han elevat aquest dissabte a més de 37.800 el nombre de morts i a prop de 86.900 els ferits a causa de l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel grup islamista i altres faccions palestines.



El Ministeri de Sanitat de la Franja ha assenyalat en un comunicat que fins el dia d'avui s'han confirmat 37.834 morts i 86.858 ferits, al mateix temps que ha subratllat que «l'ocupació israeliana ha comès tres massacres contra famílies en la Franja de Gaza durant les últimes 24 hores, amb 40 morts i 224 ferits».



A més, ha dit que «hi ha diverses víctimes sota els enderrocs i a les carreteres» i ha afegit que «els equips d'ambulàncies i de defensa civil no poden arribar fins elles». Les autoritats de Gaza han assenyalat que al voltant de 10.000 persones es troben desaparegudes, per la qual cosa el balanç de morts podria ser molt superior a l'anunciat oficialment.



L'Exèrcit d'Israel va desencadenar una cruenta ofensiva contra la Franja després dels citats atacs del 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. A aquests balanços de víctimes se sumen més de 520 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est en operacions per part de les forces israelianes o els atacs perpetrats per colons israelians.