Més de 32.700 palestins morts pels atacs d'Israel sobre la Franja de Gaza des de l'inici de la guerra

Les autoritats de la Franja de Gaza han informat aquest dissabte que més de 32.700 persones han mort a conseqüència dels atacs de l'Exèrcit d'Israel sobre l'enclavament palestí des del 7 d'octubre de 2023.



El Ministeri de Salut de Gaza ha xifrat en 32.705 els morts, al mateix temps que ha revelat que són ja 75.190 els ferits per la cruenta resposta israeliana als atacs de Hamàs, que van deixar aquell dia 1.200 morts.



En les últimes 24 hores, les forces militars israelianes han matat a 82 persones i ferides a altres 98, assenyala el breu comunicat de les autoritats palestines, en el qual apunten que s'ha comès un total de «vuit massacres».



En les últimes hores, fonts mèdiques palestines han informat de desenes de morts i ferits en un bombardeig israelià contra una residència del campament de Maghazi, en el centre de la Franja de Gaza, i atacs contra el complex mèdic Nasser i els habitatges dels seus voltants.



Les mateixes fonts han informat l'agència oficial de notícies palestina Wafa de bombardejos en les seus dels municipis de Bureij i Al Zawaida en les governacions centrals de la Franja de Gaza, i atacs en les proximitats del pont Wadi Gaza, un poc més al nord.



Així mateix, les autoritats palestines han tornat a remarcar que són diverses les persones que continuen atrapades sota els enderrocs o els cossos dels quals estan «tirats als carrers», fins on els equips mèdics i les ambulàncies no poden arribar a causa dels bloquejos de les forces israelianes.