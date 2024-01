Noves manifestacions a tot Portugal pel dret a l'habitatge digne

Almenys 19 ciutats de tot Portugal són escenari aquest dissabte de noves manifestacions a favor del dret a l'habitatge digne convocades per la plataforma Cases Per a Viure.

«No desistim!», ha publicat a les xarxes socials el col·lectiu, que agrupa més d'un centenar d'associacions, després de les multitudinàries mobilitzacions d'abril i setembre de 2023. Les marxes han recorregut els carrers de l'Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coïmbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Lisboa, Portalegre, Portimão, Porto, Setúbal, Sines i Viseu.

«Aquest 2024 es compleixen 50 anys del 25 d'Abril. Entre moltes altres conquestes que també celebrarem hem de recordar que hi ha un dret que va quedar enrere: el dret a l'habitatge. No podem deixar els carrers en un moment tan important per a la població que viu a Portugal», ha destacat Cases per a Viure.

La marxa està marcada per la campanya per a les eleccions anticipades previstes per al 10 de març. «Exigim solucions. Volem deixar ben clar que el pròxim govern ha de tenir com a meta principal la resolució de la crisi de l'habitatge», ha apel·lat el col·lectiu.

«A les portes dels cinquanta anys del 25 d'Abril continuem havent de lluitar per a arribar a fi de mes, amb salaris miserables, sense diners per a poder viure dignament (...). Som víctimes dels hotels, inversions turístiques i les cases de luxe», ha afegit la plataforma.

Proposen, així, abaixar els impostos de les cases, rebaixar i regular els lloguers i prolongar la durada dels contractes, posar fi als desallotjaments sense alternativa residencial, revisar les llicències per a l'especulació turística, la fi de l'Estatut de Residents No Habituals, dels incentius per als nòmades digitals, les exempcions fiscals per als immobles de luxe, posar en el mercat els immobles buits de grans propietaris, fons i empreses i augmentar el parc d'habitatge públic.

D'altra banda, la Cambra de Lisboa ha rebutjat autoritzar una manifestació «Contra la islamització d'Europa» organitzada per grups afins a l'extrema dreta i prevista inicialment per al 3 de febrer a causa de «l'elevat risc de pertorbació de l'ordre i de la tranquil·litat pública» atès un informe de la Policia portuguesa.