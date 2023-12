Continua la guerra: Israel avisa de nous atacs al centre de Gaza mentre milers de palestins fugen dels bombardejos

L'Exèrcit d'Israel ha anunciat nous atacs en el centre de Gaza a mesura que avança la seva ofensiva per terra en l'enclavament i els gazatís fugen per milers a Deir al Balá, el refugi més pròxim de les hostilitats.



«Les autoritats han emès més ordres d'evacuació perquè les persones que viuen en el centre de Gaza es traslladin a Deir al Balá», ha fet saber el responsable per a Gaza de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), Thomas White.

«Més de 150.000 persones s'han vist afectades i la zona ja està aclaparada pels desplaçats, inclosos els refugis de la UNRWA», ha fet saber en el seu compte de la xarxa social X.

En les últimes hores, l'Exèrcit israelià ha anunciat atacs concentrats en el barri d'Isá de Ciutat de Gaza, on «soldades del Batalló Yiftah i forces d'enginyeria de combat van atacar la caserna general de Hamàs» al districte.

Les forces aèries israelianes també diuen que han atacat a milicians palestins en Ciutat de Gaza i en la localitat d'Al Shati, en els seus voltants, segons un comunicat publicat en la mateixa plataforma.

Poc després, l'agència oficial de notícies palestina, Wafa, ha constatat almenys cinc civils morts, entre ells una nena, en un atac israelià que ha aconseguit un domicili en el camp de refugiats de Bureij, al centre de la Franja de Gaza.

Així mateix, les fonts de l'agència oficial informen de «desenes» de morts en un altre atac israelià sobre Yabalia, en el nord de la Franja de Gaza, enmig de la impossibilitat dels equips d'Emergència per a traslladar als ferits pels continus bombardejos.