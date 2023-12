La nissaga d’orfebres catalans encarregada dels bastons presidencials de l’Argentina

Amb la darrera jornada electoral a l’Argentina, la qual ha donat per vencedor el candidat de l’extrema dreta, Javier Milei, tornen a ser damunt la taula temes històrics, de migracions, llengua, drets, etc. Alguns d’ells, lligats completament a històries de famílies catalanes que, des de fa més de 200 anys, han migrat cap a l’Argentina en diverses onades provocades per les diferents situacions conflictives que ha viscut Catalunya en els darrers dos segles.

Aquest és el cas d’una d’aquestes famílies, la dels Pallarols. Una família d’orfebres, fundada el 1750 per Vincenç Pallarols a Barcelona, que s’estableix a Buenos Aires el 1804 (tal com confirma una placa situada a la façana de l’edifici de San Telmo que allotja l’atelier familiar). Els Pallarols són coneguts arreu de l'Argentina perquè des de fa més de quatre dècades són els encarregats de confeccionar el bastó presidencial de la República d’Argentina.

Juan Carlos Pallarols Aboy (1942, Buenos Aires) és, concretament, l’argenter encarregat d’elaborar els Bastons de Comandament de tots els mandataris argentins, fet que, sumat a la seva participació activa en la vida social i cultural de l’Argentina, va suposar la seva designació com a Ciutadà Il·lustre l’any 1996. També caldria destacar, pel seu pes simbòlic, la confecció, el juny de 1982, del calze amb el qual el Papa Juan Pablo II va fer la Missa per la Pau a Buenos Aires (Guerra de les Malvines), i l’encàrrec el 2014 de quatre escultures de 6,50 metres d'alçada, les quals coronaran les quatre torres evangelistes de 135 metres d'alçada de la Sagrada Família de Barcelona.

Arribats al 2023, i amb el canvi de govern comentat, arriba també el moment de l'elaboració del bastó presidencial dels Pallarols. Però, enguany, la relació entre el reconegut orfebre i el nou president de la República ha obert diverses especulacions sobre si Milei rebria el bastó per part del Pallarol pare o no. Pel que s’ha pogut entendre a partir de les múltiples tertúlies i entrades als mitjans que tracten el tema per part dels periodistes argentins, existeix una disputa per la confecció del bastó presidencial. Una disputa que es remunta a fa uns mesos, a partir d’un conflicte que sorgeix en el moment en el qual el propi Pallarols intenta contactar amb l’aleshores encara candidat a la presidència Javier Milei.

El relat oficial, confirmat pel propi Pallarols als mitjans, conta que en el moment que Pallarols contacta amb Milei, és remès a la seva germana, Karina Milei, la qual informa Pallarols que si vol reunir-se amb Javier Milei ha de fer un ingrés de dos mil dòlars. Aleshores, el propi Milei surt als mitjans a desmentir el que ha dit Pallarols, tranctant-lo de mentider.

Amb l’arribada d’un any electoral, Pallarols va iniciar l’activitat que du realitzant, com hem dit des de fa més de quaranta anys, de recórrer distints territoris i entitats d’arreu del país, per tal que ciutadans de tot arreu puguin participar del cisellat del que serà el bastó presidencial. En aquest moment, i ja tenint la confecció del bastó ben avançada, entra en escena un dels tres fills de Pallarols (tots tres orfebres), Adrián Pallarols, el qual no ha mantengut una bona relació amb el seu pare i es va obrir la seva pròpia empresa. Aquest apareix en escena perquè, segons ell, l’equip de Milei li havia encarregat a ell el bastó presidencial.

Adrián Pallarols, qui és també un dels principals orfebres del Papa Francesc, per la seva banda, nega tenir cap conflicte amb Milei, un fet que dirigeix únicament cap a la figura de son pare, i explica que ell simplement restava a l’espera de saber com acabava la relació entre Milei i el Papa, després dels múltiples atacs que el polític argentí ha expressat pública i repetidament contra el Papa.

Però, encara hi entrarà en escena un tercer orfebre, un seguidor de Milei de Funes (Santa fe), el qual també va realitzar un bastó presidencial, per simple devoció i esperança que, dins els tres bastons oferits, el seu sigui l’escollit (aquest és l’únic que no segueix l’estil tradicional i es basa en la silueta del que sembla ser un lleó amb un pergamí).

Juan Carlos Pallarols, per la seva banda, i per la tradició que l’acompanya des de fa tants anys, també ha declarat als mitjans que no només cal tenir clar qui ha de fer el bastó, sinó que cal tenir clar quins elements o quins significats se li vol donar al bastó: «Justament a l’heràldica argentina està regulat l’ús dels lleons. Fins i tot l’Himne Nacional diu 'y a sus plantas rendido un león'. Ja que tenim dos enemics naturals, dels quals els símbols en són el lleó d’Espanya i el lleó d’Anglaterra».

Finalment, pel que s’ha pogut saber a partir de les declaracions de Juan Carlos Pallarols als mitjans, ell tendria l’ordre de la Directora del Cerimonial (referint-se a la cerimònia de presa de possessió de Javier Milei) d’entregar-li a nou president de la República el bastó presidencial, el 10 de desembre. I que, més recentment, ha contactat amb la nova cancillera, Diana Mondino, perquè aquesta també li ha mostrat el seu compromís perquè sigui el seu bastó el que llueixi Milei el dia de la presa de possessió i durant el seu mandat.

Per tant, tot sembla indicar que Juan Carlos Pallarols continuarà essent present a l’activitat institucional d’Argentina durant una legislatura més, i que el bastó de comandament de Milei, finalment, serà un bastó que dugui el seu segell, el de la família Pallarols.