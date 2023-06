Wagner fa marxa enrere, el Kremlin anuncia que Prigozhin s'exilia a Bielorrusia i Ucraïna fa una nova ofensiva

El cap del grup de paramilitars russos Wagner, Yevgueni Prigozhin, «se n'anirà a Bielorússia», ha anunciat aquest dissabte el Kremlin en comentar els detalls de l'acord amb l'home que ha liderat durant les últimes 24 hores una rebel·lió armada contra la cúpula militar russa. «El cas penal que li va ser obert serà tancat i ell (Prigozhin) se n'anirà a Bielorússia», ha afirmat el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov.

Peskov ha agregat que tampoc seran perseguits els altres combatents que varen prendre part en el motí a causa dels seus «mèrits en el front». Els mercenaris rebel·lats podran, a més, signar contractes amb el Ministeri de Defensa.

Hores abans, Prigozhin, en un missatge d'àudio en el seu canal de Telegram, havia afirmat que «ha arribat el moment que es pot vessar sang. Per això, comprenent tota la responsabilitat que es vessi sang russa per una de les parts, les nostres columnes fan mitja volta i tornem a les nostres bases d'acord amb el pla».

l cap del grup Wagner, declarat en rebel·lia contra el Ministeri de Defensa rus, Yevgeni Prigozhin, havia confirmat aquest dissabte tenir sota control l'Estat Major de les forces russes a la ciutat de Rostov del Do, en el sud del país. A més, les columnes del grup de mercenaris s'havien acostat a 200 quilòmetres de Moscou.

En el seu canal de Telegram, Prigozhin ha afirmat que les elits militars russes, contra les quals es va rebel·lar, «volien desintegrar Wagner» i ha explicat que per això ha anunciat la «marxa per la justícia». «Durant aquest temps no vessam ni una gota de sang dels nostres combatents», ha indicat, en reconèixer que això podria haver canviat.

El cap del Grup Wagner ha fet aquest anunci després que el servei de premsa del president de Bielorússia, Alexandr Lukashneko, afirmàs que el mandatari havia mediat entre Moscou i Prigozhin, amb la vènia del cap d'Estat rus, Vladímir Putin.

«Yevgueni Prigozhin ha acceptat la proposta del president bielorús sobre l'avanç dels efectius de Wagner en territori rus i passos futurs per a reduir les tensions», ha assegurat la Presidència bielorussa.

Segons Minsk, Putin «va informar al matí el seu homòleg bielorús de la situació en el sud de Rússia», en referència a l'ocupació per part dels mercenaris de Rostov.

«Els caps d'Estats varen acordar accions conjuntes. A tenor dels acords, el president de Bielorússia, després de verificar pels seus propis canals la situació, va entaular converses amb el cap de Wagner (...)», continua el comunicat de la Presidència bielorussa.

«Al final s'ha arribat a l'acord respecte a la inadmissibilitat de deslligar una sagnant massacre en territori rus», ha assenyalat el servei de premsa de Lukashenko, el principal aliat de Putin en la seva campanya militar a Ucraïna.

Minsk ha afirmat que en aquests moments està sobre la taula una opció «absolutament beneficiosa i acceptable per a solucionar la situació, amb garanties de seguretat per als combatents de Wagner».

Putin: «Han traït Rússia»

En un discurs per televisió dirigit a la nació, el president rus, Vladimir Putin, havia qualificat la rebel·lió de Wagner de «punyalada per l'esquena» i de «traïció a Rússia». Així mateix, ha afegit que Prigozhin «pagarà pel que ha fet».

En la seva primera compareixença després del començament dels incidents aquesta passada nit, Putin no ha identificat pel nom a Prigozhin i ha volgut distingir a les forces de Wagner, en demanar a «els qui han estat empesos a la provocació d'aquesta rebel·lió militar» que deposin les armes.

«Qualsevol agitació interna és una amenaça mortal per al nostre estat com a nació; representa un cop per a Rússia, per al nostre poble i per a les accions que estem emprenent per a protegir la nostra pàtria», ha declarat.

Ha assenyalat que en aquesta batalla, «en la qual es decideix en futur del poble», demanda «unitat de totes les forces, consolidació i responsabilitat» i «deixar a un costat tot el que ens afebleix, qualsevol desacord que puguin aprofitar els nostres enemics externs per a explotar-nos des de dins».

Putin ha recordat que una cosa semblant va succeir en 1917 durant la primera guerra mundial, quan a Rússia «li varen robar la victòria» per mitjà de «intrigues, xafarderies, politiqueria a l'esquena del poble» que varen conduir a la desintegració de l'Estat i la pèrdua d'enormes territoris.

«Com a resultat, la tragèdia de la guerra civil, els russos matant a russos, germans matant germans, mentre que diversos aventurers polítics treien profit personal i les forces estrangeres trencaven al país en trossos. No permetrem que això torni a passar», ha afegit.

Medvedev parla de cop d'Estat

L'expresident rus i actual vicepresident del Consell de Seguretat d'aquest país, Dimitri Medvedev, havia acusat a Wagner d'intentar prendre el poder i ha alertat del risc que suposaria perdre el control de l'arsenal nuclear rus.

«Les especulacions sobre greuges passats, l'incompliment d'unes certes obligacions per part del Ministeri de Defensa de la Federació Russa» o els atacs «contra posicions de rereguarda o la corrupció» no aguanten la crítica. «És evident que és una operació ben pensada i planificada que busca prendre el poder» i «enderrocar a l'Estat», ha afirmat Medvedev, segons recullen les agències de notícies russes.

Suports a Putin

El president rus, per part seva, ja havia informat els seus homòlegs d'Uzbekistan i el Kazakhstan, a més de Turquia, de la rebel·lió armada i, segons el Kremlin, el president turc Recep Tayyip Erdogan ha expressat «el seu suport total als passos donats» per Rússia.

A més, diversos polítics, diputats i líders regionals russos s'han alineat amb Putin. Els primers a donar-li un suport han estat els líders de les annexionades Crimea i Donetsk, Serguei Axionov i Denis Pusilin, respectivament.

El president de la Duma russa, Viacheslav Volodin, ha afirmat en la mateixa aplicació de missatgeria que la història de Rússia ha demostrat que «les desgràcies i els problemes del país sempre varen tenir lloc només a causa de les traïcions, les divisions internes i les traïció de les elits».

Ha anomenat als membres de Wagner a fer «l'única elecció correcta: estar amb el seu poble, del costat de la llei, defensar la seguretat i el futur de la pàtria i complir les ordres del nostre comandant en cap». «Tota la resta, serà una traïció», ha assegurat.

Kadirov promet tropes

Abans de l'anunci de retirada per part de Wagner, les forces txetxenes, compostes per les unitats regulars subordinades al Ministeri de Defensa rus i la Guàrdia Nacional, havien partit a la «zona de tensions», en referència a Rostov del Do.

Segons el líder txetxè, Ramzam Kadirov, incondicional del president rus, Vladimir Putin, els seus efectius «faran tot per a conservar la unitat de Rússia i defensar l'Estat»

Mesures excepcionals a Moscou

Davant l'ofensiva de Wagner, el batle de Moscou, Serguei Sobianin, havia anunciat que dilluns que ve serà considerat festiu i ha demanat a la població que eviti desplaçaments en la mesura que sigui possible davant la «difícil» situació.

A més, havia ordenat la cancel·lació de tots els esdeveniments multitudinaris que hi hagués prevists a la ciutat i l'aplicació del règim d'operació antiterrorista.

Kíev aprofita per a l'ofensiva

Mentrestant, Ucraïna afirma haver emprès una nova ofensiva a l'est del país per a recuperar territori ocupat per les tropes russes, segons ha informat la seva viceministra de Defensa, Hanna Maliar, i recull el portal Ukrinform.

L'ofensiva es dirigeix simultàniament «en diverses direccions», entre ella a la ciutat de Bajmut, mentre per part russa segueixen els intensos bombardejos sobre les tropes ucraïneses, d'acord amb aquesta font.