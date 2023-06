Gir a la guerra d'Ucraïna: els mercenaris del Grup Wagner es rebel·len contra Putin, conquereixen Rostov i són de camí a Moscou

Les columnes del Grup Wagner avancen i s'acosten a Moscou en plena crisi amb el Kremlin de Putin. Han arribat a la regió de Lípetsk, a 340 quilòmetres de la capital. El governador de la regió, Igor Artamónov, ha anunciat aquest dissabte horabaixa que combois del grup de Ievgueni Prigojin estan avançant per l'autopista M4 que comunica Rostov amb la capital russa, on el batle ha declarat l'alerta antiterrorista a la ciutat i anunciat que «dilluns no serà laborable».

Wagner contra Putin

L'escalada de tensió inèdita entre el líder del Grup Wagner i el Kremlin ha esclatat aquest divendres després que Prigojin, líder del Grup Wagner, acusàs l'exèrcit rus d'haver atacat amb míssils posicions dels seus mercenaris i asseguràs que castigaria els culpables. Putin ha acusat els mercenaris, que fins ara eren uns aliats en l'anomenada 'operació militar especial' a Ucraïna, d'«alta traïció».

Moscou en alerta antiterrorista

El batle de Moscou, Sergei Sobyanin, ha informat en un comunicat a Telegram que «s'ha declarat l'alerta antiterrorista a Moscou» i que dilluns serà un «dia no laborable» per «minimitzar els riscos». Ha demanat als moscovites que «s'abstenguin de viatjar i moure's per la ciutat tant com sigui possible». «Els serveis de la ciutat estan en alerta màxima», ha dit.

Policies armats amb metralladores ja prenien posicions a l'entrada de l'autopista M4 a l'espera de la possible arribada de les columnes del grup de mercenaris Wagner, segons mitjans locals.

«Hi ha policies amb guardapits antibales i metralladores a la rodalia del carrer Lípetskaya a l'entrada i la sortida de l'autopista M4 del Don a Moscou», informava el diari rus Védomosti a Telegram el diari i publicava diverses fotos del desplegament. «També s'ha vist un helicòpter volant en aquesta zona», afegia.

Segons el portal independent Meduza, que diu que ha geolocalitzat unes imatges del moviment dels mercenaris, el comboi de Wagner està format per quatre columnes que transporten entre 150 i 400 màquines de combat.

Occident a l'espectativa

Els esdeveniments a Rússia se segueixen de prop a tot el món, especialment als països occidentals, que segueixen minut a minut la crisi amb màxima atenció i cautela. Són conscients que els fets poden canviar el curs de la guerra a Ucraïna i l'estabilitat del mateix règim de Putin.

En aquest sentit, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha convocat per aquest dissabte el seu comitè de crisi.

I el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha parlat per telèfon aquest dissabte amb els ministres de Relacions Exteriors del G7 i la Unió Europea per discutir «la situació actual a Rússia» i reiterar el suport dels Estats Units a Ucraïna.

Ucraïna no ha tardat a declarar, a través del seu president, Volodímir Zelenski, que la feblesa de Rússia és evident. Una feblesa que fa palès, segons Zelenski, que Ucraïna és la indicada per protegir Europa contra les conseqüències derivades del caos rus.

L'OTAN segueix la crisi russa de prop, segons el seu portaveu, i també els països fronterers com Finlàndia o les repúbliques bàltiques, que han intensificat la vigilància fronterera.

Per la seva banda, el cap de la diplomàcia comunitària, Josep Borrell, ha declarat que «estam davant una qüestió interna de Rússia».

Països europeus com Polònia, Alemanya o França segueixen els esdeveniments minut a minut i els serveis d'intel·ligència intenten determinar què passarà a Rússia a les pròximes hores i fins a quin punt la seguretat occidental està compromesa.

Turquia, mentrestant, s'ha posat al costat del president Putin tot recomanant-li actuar amb seny.