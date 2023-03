Els Estats membres de l'ONU arriben a un acord per la conservació dels oceans després de 15 anys de discussions

Després de més de 15 anys de negociacions, els Estats membres de l'ONU han arribat, la matinada d'aquest diumenge, a un acord sobre un tractat dels oceans per a protegir l'alta mar i la biodiversitat d'àrees fora de la seva jurisdicció.

Així ho ha anunciat entre aplaudiments dels delegats Rena Lee, la presidenta de la Conferència Intergovernamental sobre Biodiversitat Marina d'Àrees Fora de la Jurisdicció Nacional (BBNJ): «El vaixell ha arribat a la riba».

«Avui el món s'ha unit per a protegir l'oceà en benefici dels nostres fills i nets», ha dit Mónica Medina, sotssecretària d'Estat, després de la intervenció de Lee. «Partim d'aquí amb la capacitat de crear àrees protegides en alta mar i aconseguir l'ambiciosa meta de conservar el 30 per cent de l'oceà per a 2030».

Aquest acord, que haurà de ser ara revisat per advocats i traduït a tots els idiomes oficials de Nacions Unides, es considera essencial per a la protecció de la diversitat marina més enllà de les jurisdiccions nacionals, ja que només l'un 1 per cent de la mar està actualment regulat.

El tractat permetrà que l'ONU adopti mesures de conservació i ús sostenible així com la realització d'estudis d'impacte ambiental en els espais marítims més enllà de les zones econòmiques exclusives i les plataformes continentals dels Estats, segons esgrimeix Nacions Unides en un comunicat.

També obligarà a realitzar avaluacions d'impacte medi ambient de les activitats proposades pels Estats en alta mar, a més de que fomentarà la creació d'àrees marines protegides.

El text ha de ser ara adoptat, signat i ratificat per suficients països, perquè després, probablement, es requereix la seva aprovació legislativa en l'Assemblea General de l'ONU.