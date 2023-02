88 organitzacions internacionals signen un comunicat de denúncia contra els policies espanyols infiltrats

88 organitzacions de tot el món han mostrat el seu suport, a través d'un comunicat, a les cinc activistes que han denunciat la infiltració d'un policia nacional en moviments socials i sindicals llibertaris de Barcelona.

L'associació Irídia, que treballa per promoure i defensar els drets civils i polítics, ha publicat aquest escrit on les organitzacions adherides posen de manifest la gravetat dels fets ocorreguts i «constaten que l'Estat espanyol ha travessat totes les línies vermelles pel que fa a la vulneració de drets fonamentals».

Al comunicat denuncien que l'agent va fer servir les relacions sexoafectives com a forma «d'iniciar i/o consolidar el vincle de confiança amb els moviments, amb l'aval i la cobertura de la resta de l'estructura policial».

Per consegüent, el 31 de gener de 2023 cinc de les activistes afectades van posar en marxa un procediment penal, que compta amb el suport jurídic d'Irídia i de la CGT, contra l'agent de policia «per delictes d'abusos sexuals continuats, de tortura o subsidiàriament contra la integritat moral, de descobriment i revelació de secrets i, finalment, d'impediment de l'exercici dels drets cívics, entre el que destaca la vulneració de la llibertat d'associació».

Les organitzacions signants asseguren en aquest text que «l'esmentada operació policial se centra en una clara discriminació de gènere i respon a un doble objectiu»; aconseguir informació i incidir en la societat civil i el teixit associatiu i castigar i assenyalar el fet de ser una dona vinculada amb uns col·lectius i lluites determinades.

«En aquest cas», continuen explicant, «la violència sexual es vincula amb la violència institucional perquè les conductes i els fets ocorreguts van ser perpetrats per part d'un agent de la policia en l'exercici de les seves funcions, amb indicis d'estar autoritzats, avalats i permesos per l'estructura institucional a què pertanyen».

Per acabar el comunicat, les 88 organitzacions signants reclamen a l'Estat espanyol que assumeixi responsabilitats i respongui amb conseqüències per als autors dels fets, que compleixi amb el seu deure de donar explicacions públiques i de dur a terme una investigació independent, exhaustiva i efectiva, i que aturi immediatament qualsevol altra operació policial de caràcter similar i estableixi les garanties necessàries perquè no es torni a repetir.