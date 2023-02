Turisme sostenible, corredor mediterrani i drets lingüístics, els nous eixos de la presidència catalana de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Aquest dimecres s'ha celebrat a Tolosa de Llenguadoc (Occitània) la protocolària trobada entre representants dels governs balear, català i occità per a efecturar el traspàs de presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que aglutina els tres territoris. Així, el govern del Principat pren el relleu del departament occità i assumeix la presidència.

La trobada ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, de la presidenta de la regió francesa d'Occitania, Carole Delga, i de la consellera de Relacions Exteriors del Govern balear, Rosario Sánchez. També hi ha participat, sense representar cap de de les tres institucions que conformen l'Euroregió, el president de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió, Francesc Almendros.

La trobada ha servit per a establir el full de ruta de l'Euroregió pels següents anys, després de dues dècades d'existència. Així, les tres institucions s'han compromès a treballar conjuntament per a afrontar reptes com el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic i territorial sostenible i les infraestructures, en especial el corredor mediterrani ferroviari.

També hi ha hagut un posicionament unànime en la persecució d'avanços socials, sobretot en matèria de joventut i de drets lingüístics, en una aposta ferma per a defensar el rol del català i l'occità en l'esfera internacional. Així, l'Euroregió servirà d'instrument per a canalitzar les aspiracions dels governs conformants de l'entitat, també en aquesta matèria, per fer arribar a Europa les inquietuds en aquest aspecte.