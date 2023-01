El Vaticà autoritza el primer pas per beatificar Miquel Costa i Llobera

El Papa Francesc ha autoritzat durant l'audiència d'aquest dijous, concedida al Sr. Cardenal Marcello Semeraro, la promulgació dels Decrets que reconeixen «les virtuts heroiques de sis Serfs de Déu que es converteixen així en Venerables», entre ells, el gran poeta pollencí Miquel Costa i Llobera.

El Vaticà descriu a Costa i Llobera com «apassionat predicador i confessor, home d'oració i poeta, va anar també professor d'arqueologia sagrada i d'història de la literatura. Els qui li van conèixer li descriuen com un 'home molt piadós i il·lustrat'».

Amb molta satisfacció ho ha relatat el Bisbat de Mallorca a través d'una nota de premsa, on també recull les declaracions del bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull: «és per a la nostra Església mallorquina un motiu d'acció de gràcies al Senyor que ens fa el do de comptar com a Venerable un fill de la nostra terra, del qui fa poc hem celebrat l'Any Costa i Llobera en ocasió del centenari de la seva mort. Al mateix temps, demanam al Senyor que ens ajudi a imitar el seu testimoni de vida cristiana ben present en el seu ministeri sacerdotal i en les seves qualitats d'home de cultura, a través de les quals ha sabut escampar arreu la llavor de l'Evangeli».