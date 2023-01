El Canadà prohibeix comprar habitatges als no residents per a controlar l'especulació i els preus

El Canadà prohibeix durant els dos propers anys la compra d'habitatges a no residents, una iniciativa per a controlar l'especulació i els preus. Aquesta nova mesura va entrar en vigor el 1r de gener davant l'augment dels preus de l'habitatge al Canadà des de fa diversos anys.

Segons ha pogut comprovar el Govern canadenc, darrerament s'hi han produït nombroses operacions d'especulació a mans d'inversors estrangers que han generat un problema d'accés a l'habitatge amb falta d'immobles i preus disparats. El president canadenc compleix amb aquesta mesura la seva promesa electoral i reafirma que «les cases són per a les persones, no per als inversors».

Limitar la compra d'habitatges per part de no residents a les Illes Balears?

El ple del Consell de Mallorca va rebutjar al juliol de l'any passat, amb el vot en contra del PSIB i de l'oposició, la proposta de Podem per a limitar la compra d'habitatges per part de persones que no duen com a mínim dos anys empadronats a Mallorca.

No obstant això, a l'octubre del mateix any, el Parlament va reconèixer el problema quant al ritme de creixement i la dificultat per a accedir a un habitatge i va aprovar instar el Govern a limitar la compra d’habitatges als no residents.

La iniciativa, d'El Pi, argumenta que hi ha un «enorme» percentatge de compra d’habitatges a les Balears per part de no residents, «un dels principals factors de les enormes dificultats existents» per a accedir a un habitatge. Melià va posar d’exemple Dinamarca, que ha limitat la compra d’habitatges per part de no residents a determinades illes.