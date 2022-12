[VÍDEO] Impactant nou videoclip de Pussy Riot: critiquen la guerra, la manipulació i pixen damunt una imatge de Putin

El grup de punk rus Pussy Riot ha publicat, coincidint amb la nit de Nadal, una nova cançó i videoclip en contra de la guerra d'Ucraïna i en què demanen que Putin sigui jutjat. Al final del clip, en el qual es barregen imatges de la guerra amb accions reivindicatives i performances del grup, una de les components pixa damunt un retrat de Putin.

La cançó es titula 'Mare, no miris la televisió', una frase que s'atribueix a un soldat rus capturat per Ucraïna, que en una trucada a la seva mare li explicava que allà no hi havia nazis, com li havien explicat, i li demanava que no mirés la televisió.

Contra la manipulació informativa

A la lletra del tema, les activistes feministes carreguen amb contundència contra la invasió russa i critiquen el que consideren «manipulació informativa» del govern rus cap als seus ciutadans perquè es posicionin a favor de la guerra.

El videoclip publicat va acompanyat d'un comunicat en què el grup fa un seguit de demandes en la seva denúncia contra el règim de Vladímir Putin.

Les activistes demanen un embargament del gas i el petroli russos, així com prohibir la venda d'armament a Rússia. També reclamen que es confisquin els comptes bancaris i les propietats de les autoritats russes i els oligarques que els donen suport, incrementar-los les sancions i que un tribunal internacional jutgi Putin, així com els encarregats de la propaganda russa, els oficials de l'exèrcit rus i els responsables del «genocidi de la nació ucraïnesa».

El col·lectiu musical i feminista, creat el 2011, ja ha patit diverses vegades la repressió del règim rus pels missatges de les seves cançons, basats en la defensa dels drets LGTBI+, de la llibertat d'expressió i en contra de Putin. Algunes de les components del grup han estat jutjades i fins i tot empresonades a Rússia, i algunes continuen actualment en règim de llibertat vigilada.