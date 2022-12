Condemnen Cristina Fernández de Kirchner a sis anys de presó i inhabilitació perpètua

Un tribunal argentí ha condemnat aquest dimarts la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a sis anys de presó i inhabilitació perpètua per a exercir càrrecs públics per un delicte de corrupció, en el marc de la coneguda com a causa Vialitat, encara que la sentència encara pot ser recorreguda.

Fernández havia estat acusada de participar en una trama per a defraudar l'Estat a través de la concessió d'obres públiques a la província de Santa Cruz durant la gestió com a presidenta (2007-2015) i la de l'expresident i el seu marit difunt, Néstor Kirchner (2003) -2007).

Així mateix, ha estat absolta del delicte d'associació per a delinquir, i per això la sentència no ha estat tan àmplia com esperaven els fiscals Diego Luciani i Sergio Mola, que havien demanat per a ella dotze anys de presó.

Fernández ha reaccionat tot seguit a la sentència denunciant ser víctima d'un «Estat paral·lel i d'una màfia judicial» i ha remarcat que quan era presidenta de l'Argentina no tenia ni «maneig de les lleis que eren aprovades al Legislatiu ni tampoc administrava el pressupost».