Un reportatge de la BBC mostra evidències que el Govern espanyol va mentir: morts a Melilla varen ser arrossegats a territori marroquí

'Death on the border' (Mort a la frontera) és el títol del reportatge d'investigació que ha fet públic aquest primer de novembre la BBC. Es tracta d'un documental de la televisió pública britànica sobre el tràgic intent de salt a la tanca de Melilla del passat 24 de juny, en el qual varen morir, almenys, 23 persones, segons xifres oficial del Marroc posades en qüestió per ONG que treballen sobre el terreny.

El programa Africa Eye de la cadena britànica BBC emet aquest dimarts un documental que relata el tràgic intent de 2.000 migrants subsaharians de saltar la tanca de Melilla el passat 24 de juny i en el qual varen morir almenys 23 persones. Encara que algunes organitzacions eleven aquesta xifra a 37 persones, perquè hi ha més de 70 persones desaparegudes. Durant el reportatge es mostren evidències de que el Govern espanyol va mentir i que persones mortes en territori sota el seu control varen ser arrossegades a territori marroquí.

'Com mirava Espanya com desenes de persones morien aixafades a la seva frontera', així ha titulat la BBC l'article per a presentar el reportatge. La investigació periodística ha documentat devolucions en calent il·legals per part de la Policia espanyola i la violència extrema dels agents marroquins.

Govern espanyol i Defensor del Poble es contradiuen

En declaracions del Ministeri espanyol de l'Interior a la BBC, es diu que totes les actuacions es varen fer conforme a la legalitat i que és «absolutament fals» que es retornàs en calent a 300 persones. També afirma el Govern espanyol que no es va moure cap cadàver des del territori ocupat per Espanya cap al Marroc i que tots els enregistraments de seguretat han estat enviats al Defensor del Poble i als jutges.

No obstant això, la cadena britànica recorda que a l'octubre el Defensor del Poble va fer públiques les seves conclusions, afirmant que 470 migrants varen ser retornats a través de la frontera sense tenir en compte les disposicions legals, i que el Ministeri de l'Interior no havia compartit totes les càmeres de seguretat disponibles amb els investigadors.