El poble xilè rebutja la proposta de nova Constitució

Aquest diumenge, 4 de setembre, el no s’ha imposat clarament a Xile. Els xilens han votat en referèndum si aprovaven o no el nou text de la Constitució, la qual ha estat elaborada per la Convenció Constitucional, i que vendria a substituir la Constitució redactada el 1980 baix el mandat d’Augusto Pinochet.

Els resultats són clars, a pràcticament totes les regions, amb un escrutini final que dona al no un 62% dels vots, essent només el 38% el percentatge de vots favorables al canvi.

Al nou text s’hi incloïen novetats i drets que suposaven capgirar les polítiques nacionalistes clàssiques i passar a considerar Xile com un estat plurinacional, on s’hi reconeixia l’existència i els drets dels pobles originaris. A banda, deixava clara la legalització de l’avortament, tot i no dir-ho explícitament, i incloïa mirades feministes i transversals que la proposaven com una de les més avanguardistes a nivell internacional, així com canvis als sistemes judicials i polítics.

Ara, després dels resultats, el president de Xile, Gabriel Boric, el qual era partidari del canvi, ha reconegut la contundent resposta dels ciutadans xilens, i ha explicat que s’inicia una nova estapa de diàleg tant a nivell civil com polític, per a trobar una nova alternativa que sigui acollida per una majoria de a població. No sé sap encara cap data ni termini.