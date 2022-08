L'OTAN adverteix que l'augment de la presència de Rússia a l'Àrtic és «un desafiament»

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit aquest divendres que l'augment de la presència russa a l'Àrtic constitueix un «desafiament estratègic per a tota l'Aliança».

«Rússia ha establert un nou Comandament Àrtic. Ha obert centenars de nous i antics llocs militars de l'Àrtic de l'era soviètica, inclosos aeròdroms i ports d'aigües profundes. Rússia també està utilitzant la regió com a banc de proves per a molts dels seus nous sistemes d'armes», ha explicat Stoltenberg, després de visitar per primera vegada els territoris situats més al nord del Canadà.

El també ex-primer ministre noruec ha indicat que, amb la pròxima incorporació de Finlàndia i Suècia a l'Atlàntic Nord, set dels vuit estats àrtics seran membres de l'OTAN.

En aquest sentit, el cap de l'Aliança Atlàntica ha avisat que «el camí més curt cap a Amèrica del Nord per als míssils russos seria el Pol Nord». Així, ha assegurat que el paper del Comandament Nord-americà de Defensa Aeroespacial (NORAD, format pels EUA i el Canadà) serà vital tant per al nord del continent americà com per a l'OTAN.

Al seu torn, Stoltenberg ha denunciat que la Xina també està ampliant el seu abast a la zona, ja que planeja construir el trencagel més gran del món i està invertint milers de milions de dòlars en projectes d'energia i infraestructura.

El secretari general de l'OTAN ha visitat l'Àrtic al costat del primer ministre canadenc, Justin Trudeau, on van observar exercicis militars. «La nostra resposta és una presència aliada forta i predictible a la regió», ha afirmat Stoltenberg.

Per part seva, Trudeau ha explicat que el canvi d'actitud del seu país quant a la participació de l'OTAN a l'Àrtic es deu a la deriva de la situació geopolítica en els últims mesos.

«Entendre que Rússia és una preocupació cada vegada major per a tots nosaltres fa que sigui oportú que compartim amb el secretari general i amb l'OTAN tot el que el Canadà està fent a través de NORAD», ha afirmat.

Malgrat això, el mandatari canadenc ha posat l'accent que «no hi ha un canvi profund en la política canadenca». «Som membres orgullosos de l'OTAN. Continuarem treballant amb l'OTAN en tot el que fem i ens assegurarem que NORAD estigui totalment equipat per a defensar Amèrica del Nord», ha agregat.