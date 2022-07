[VÍDEO] Un mínim de sis persones mortes en una esllavissada a les Dolomites, als Alps italians

Un enorme bloc de gel i roca s'ha desprès aquest diumenge a la glacera la Marmolada, a les Dolomites, als Alps italians. Hi ha almenys sis persones mortes i vuit de ferides. Els serveis de socors cerquen almenys 15 persones que continuen desaparegudes.

Segons Salvament Alpí, el despreniment s'ha produït a prop de Punta Rocca, una via d'accés habitual per arribar al cim i on, segons les primeres dades, hi hauria diversos senderistes i excursionistes en el moment de l'accident.

El balanç de morts i ferits és encara provisional. Els responsables dels equips de recerca veuen poques possibilitats de trobar supervivents.

Segons han explicat alguns testimonis, la glacera s'han romput en dos punts i ha generat una allau de gairebé 300 metres d'ample que ha arrasat amb tot el que ha trobat en el camí.

Aquest diumenge s'han assolit temperatures anormalment altes a les Dolomites, i el termòmetre ha arribat als 10 graus positius, fet que podria haver afavorit l'esllavissada mortal.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP