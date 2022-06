Insatisfacció d'Ucraïna amb el Govern espanyol per la manca d'ajuda militar efectiva

Insatisfacció. L'ambaixador d'Ucraïna a l'Estat espanyol, Serhii Pohoreltsev, tot i agrair l'ajuda militar, ha considerat que «no estan satisfets» amb l'ajuda perquè el material només dona per «dues hores de combat». «Estem agraïts, però no podem dir que estem satisfets», ha declarat l'ambaixador durant la commemoració dels 100 dies des que va començar la invasió russa del seu país.

En aquest sentit, segons el darrer estudi publicat pel Kiel Institute for the World Economy, l'Estat espanyol és dels estats que menys està ajudant Ucraïna militarment. De fet, és el sisè país que menys col·labora, malgrat ser la cinquena economia més potent d'Europa per PIB nominal. Així, només cinc països aporten menys que l'Estat espanyol en proporció a la seva riquesa: Bulgària, Turquia, Portugal, Eslovènia i Corea del Sud.

En aquest context, l'ambaixador Pohoreltsev ha sol·licitat obusos de 155 mm, morters de 120 mm i, sobretot, el lliurament de tancs Leopard. En termes generals, l'ambaixador ha emmarcat la urgència de la seva petició donada la gravetat de la situació actual de l'ofensiva russa. Així, ha confirmat que el conflicte ha entrat en una «fase de guerra duradora» en la qual Rússia ha ocupat ja amb èxit «un 20% del país» i destruït «un 30% de les seves infraestructures».

Davant aquesta situació Pohoreltsev ha reiterat la seva petició de més ajuda militar i humanitària. No debades cal recordar les paraules de Sánchez davant el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, durant una visita a Kíiv: «Estar aquí en persona em dona una perspectiva encara més clara del que està en joc i em fa estar encara més decidit en el meu ferm compromís de donar suport a Ucraïna tant com puguem». Així doncs, aquestes paraules del president espanyol no haurien de quedar en paper banyat.