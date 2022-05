La immunitat de Puigdemont, Ponsatí i Comín no els protegeix dins l'Estat espanyol

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha volgut deixar clar que la immunitat que ha retornat a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín cautelarment no els permet moure's en llibertat i amb garanties jurídiques dins l'Estat espanyol. A més d'aquesta mesura, el TJUE ha oferit tot un seguit de consideracions que pràcticament donen per feta la victòria de la demanda presentada contra el suplicatori del Parlament Europeu.

Aquest suplicatori va ser demanat pel Tribunal Suprem espanyol perquè els llevin la immunitat que tenen com a eurodiputats. Segons com es resolgui la sentència, però, la immunitat que ara tenen no els salvarà de ser detinguts dins l'Estat espanyol.

Tipus d'immunitat

Els eurodiputats tenen diferents tipus d'immunitat que venen donades amb el càrrec. Per una banda, quan són elegits, passen a estar protegits dins el territori on els han votat; per l'altra, una segona immunitat assegura que com a eurodiputats no poden ser detinguts ni processats en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea. La tercera és en cas de desplaçaments, referent a quan van o tornen del Parlament Europeu.

El jutge espanyol Pablo Llarena, en el suplicatori, va demanar que se'ls retirés el segon tipus, ja que és la que afecta l'Estat espanyol. Aquesta petició, quan va ser votada a l'Eurocambra, va crear divisió política, ja que hi havia sospites d'irregularitats.

En aquest sentit, el TJUE ha explicat que veu plausibles els arguments dels exiliats catalans segons els quals el procediment del suplicatori fou irregular i contaminat políticament. Concretament ha dit que el comportament del ponent de l'informe, el búlgar d'extrema dreta Angel Dzhambazki, com del president de la Comissió d'Afers Jurídics, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, va ser inadequat, i això demostraria que no es va actuar de forma imparcial.