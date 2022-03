Els ucraïnesos rebutgen els voluntaris espanyols: «sembla que hagin sortit de la pel·lícula 'Torrente'»

No és que la defensa ucraïnesa vagi sobrada de forces davant l'atac de l'exèrcit rus, però tot i així s'estimen més que no hi vagin voluntaris espanyols, que només fan nosa i segons oficials de la Legió ucraïnesa «sembla que hagin sortit de la pel·lícula 'Torrente'».

El passat 4 de març, Volodímir Zelenski va fer una crida a voluntaris de tot el món a viatjar a Ucraïna per a defensar el país de l'agressió russa. La petició va ser atesa per un grapat d'espanyols i diversos milers més d'occidentals. Tres setmanes després, la majoria continuen fent tombs per pensions o tractant a la desesperada de trobar una milícia on els deixin combatre. Sense arma i sense destí i fent més nosa que servei.

Les històries que es conten dels voluntaris espanyols són grotesques i deixen el prestigi dels militars espanyols a l'alçada del protagonista de la sèrie de pel·lícules protagonitzades per Santiago Segura: «la majoria són inexperts, molts no han fet el servei militar i estan mancats dels mínims d'educació i formació», expliquen des de la Legió Ucraïnesa.