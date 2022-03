Un neonazi francès assassina el rugbista Martín Aramburú i intenta fugir a Ucraïna

Aquest dimecres, ha estat detengut a Hongria, de camí a Ucraïna, l’exmilitar ultradretà Loïk Le Priol, després de fugir de París arran de l’assassinat de l’exrugbista argentí Federico Martín Aramburú.

Gràcies a les nombroses càmeres de videovigilància i a nombrosos testimonis recollits per la brigada criminal i el jutge d'instrucció que se n'ocupa del cas, se sap que la nit de divendres 18 de març, Federico Martín Aramburú i el seu soci Shaun Hegarty, varen sopar al restaurant ‘Volver’, ubicat a l'elegant districte VI de París. Tots dos havien arribat a la capital francesa amb un grup de clients de la seva agència de turisme esportiu, Esprit Basque, per a assistir a la trobada entre França i Anglaterra, pel torneig Sis Naciones de rugby.

Al voltant de la una i mitja de la matinada, Martin i Shaun varen abandonar el restaurant i es varen dirigir cap al conegut «carrer de la set», on s’hi troben gran quantitat de pubs i n el món del rugbi hi té el seu lloc de trobada habitual. Passades les sis de la matinada, es varen dirigir cap al bar Le Mabillon per a menjar alguna cosa. Un pic dins, varen presenciar com, des d’una de les taules, tres individus agredien verbalment un estranger en haver-se acostat aquest a demanar-los una cigarreta. Aramburú hi va intervenir, redirigint aquell odi xenòfob cap a ell, arribant a rebre greus amenaces i mostrar una arma. Finalment, en intervenir els serveis d’ordre, la situació es va calmar un altre enfrontament entre ell i els tres individus, que li varen llançar una sèrie d'amenaces.

Un cop a l'exterior, els dos grups es varen endinsar en una forta baralla. Separats novament, Aramburú i Hegarty varen partir cap a l'hotel, ja que havien de trobar-se amb els clients a les nou del matí. Però, de camí, es varen aturar a l'hotel Welcome per tal d’obtenir gel que els ajudés a desinflamar els hematomes.

En sortir de l’hotel els hi esperava una camioneta 4x4 amb tres persones a dintre. Una d’elles, la conductora, era Lison R., que avui es troba detenguda i processada. Ella és una estudiant de 24 anys i parella sentimental de Loïk Le Priol, conegut militant d’extrema dreta. Una primera salva de trets va partir des del vehicle en direcció a Aramburú i Hegarty, sense èxit. Però, aleshores, va sortir un home del cotxe i va apuntar Aramburú, per acabar disparant-li nombrosos trets a les cames i el baix ventre. Aramburú es va desplomar, mentre li demanava al seu amic que telefonés a la policia. Quan hi varen arribar els serveis d’emergència no varen poder fer res per salvar-li la vida.

Aquest dimecres l’exmilitar ultradretà Loik Le Priol, de 27 anys i membre del Groupe Union Défense (GUD), va ser detengut a Hongria. Pretenia arribar fins a Ucraïna per a incorporar-se a les brigades internacionals que lluiten contra la invasió russa.

Federico Martín Aramburu

Nascut a la localitat argentina de La Plata el 20 de gener de 1980, Federico Martín Aramburu estava casat i tenia tres fills. Internacional amb la selecció Argentina en 22 ocasions, va obtenir el tercer lloc al Mundial del 2007. Jugava en la línia de tres quarts i va guanyar també dues lligues amb el Biarritz el 2005 i 2006. A més d’aquest conjunt basc, va passar per equips com Perpignan, Dax i Glasgow Warriors abans de retirar-se a l’Argentina. Posteriorment es va establir amb la seva família a Euskal Herria, arribant-hi a ser el president dels socis del Biarritz Olympique.

Al moment dels fets, Martín Aramburú es trobava amb el seu amic Shaun Hegarty, amb qui va ser company al club Biarritz Olympique Pays Basque. Des del 2014, eren socis a Esprit Basque, una empresa que organitzava viatges diferents territoris dels estats espanyol i fracès, sobretot al País Basc.