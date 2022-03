Joe Biden es reuneix amb els líders europeus i torna a deixar fora Pedro Sánchez

El president estatunidenc, Joe Biden, mantendrà aquest dilluns una nova conferència telefònica amb líders europeus per a parlar del conflicte a Ucraïna i la resposta enfront de la invasió russa en la qual una vegada més no hi participarà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Segons ha informat la Casa Blanca, Biden parlarà en aquesta ocasió amb el president francès, Emmanuel Macron, el canceller alemany, Olaf Scholz, el primer ministre italià, Mario Draghi, i amb el britànic, Boris Johnson.

L'objectiu de l'anomenada conferència a cinc és «discutir les seves respostes coordinades a l'atac injustificat i no provocat per part de Rússia contra Ucraïna», ha precisat la Casa Blanca.

La conversa entre els cinc mandataris es produeix tres dies abans que Biden participi en Brussel·les en una cimera extraordinària de líders de l'OTAN, en la qual coincidiran tots ells, així com en el Consell Europeu, en el qual l'únic que no serà present serà Boris Johnson.

Biden ha mantengut contactes d'aquest tipus amb dirigents europeus de manera periòdica en les últimes setmanes en els quals, en general, hi han participat Macron, Scholz, Draghi i Johnson, si bé en algunes ocasions s'han sumat els mandataris d'altres països i també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel.