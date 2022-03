La Xina nega que Rússia li hagi demanat equipament militar i denuncia la «desinformació» dels EUA

El Govern de la Xina ha negat aquest dilluns que Rússia hagi demanat equipament militar a Pequín per a reforçar la seva ofensiva militar contra Ucraïna i ha denunciat la «desinformació» abocada sobre aquest tema des dels Estats Units.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Zhao Lijian, ha ressaltat que «la tasca més urgent és exercir la contenció i reduir la tensa situació a Ucraïna, en comptes d'afegir combustible al foc».

Fonts oficials nord-americanes citades diumenge pel diari 'The New York Times' varen apuntar que Moscou havia demanat a Pequín ajuda militar i econòmica, en aquest darrer cas per a fer front a l'impacte de la bateria de sancions anunciades per països occidentals contra Rússia per la guerra a Ucraïna.

Tot i això, aquestes fonts varen rebutjar descriure quin tipus d'armament o ajuda estava buscant Moscou i varen declinar igualment discutir qualsevol tipus de reacció per part de la Xina a aquestes peticions. Pequín ha demanat diverses vegades un acord per a posar fi a la guerra i ha criticat l'OTAN per la seva expansió cap a l'est.