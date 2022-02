L'ANC cerca el suport de la ciutadania per a presentar una iniciativa a la Comissió Europea que reguli el dret a l'autodeterminació

En el marc de la Conferència sobre el Futur d'Europa de la Comissió Europea, l'Assemblea Nacional Catalana ha iniciat una campanya per impulsar la regulació del dret a l'autodeterminació a Europa. Jaume Bardolet, impulsor de la iniciativa, ha proposat crear un mecanisme que faciliti i resolgui els conflictes d'autodeterminació a la UE per mitjans democràtics eventuals, per tal de garantir que no es puguin imposar certes posicions polítiques, ni impedir debats.

Ara, perquè es tengui en consideració per part de la Comissió Europea, ha de rebre suport social abans de diumenge 20 de febrer, data límit de presentació de propostes a la Conferència sobre el Futur d'Europa. Per fer-ho, cal registrar-se al sistema EULogin seguint quatre passos, que l'ANC ha explicat en un comunicat.