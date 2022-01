Les Balears, Catalunya, País Valencià i altres tretze regions europees reclamen més poder de decisió en el marc de la UE

El Govern de les Illes Balears, juntament amb els executius d'altres 15 regions europees amb competències legislatives han aprovat aquest divendres una declaració en la qual reclamen una major capacitat per a «influir i contribuir» en les polítiques de la Unió Europea (UE).

Aquest text s'ha aprovat en una trobada de la 'Iniciativa RLEG', que reuneix 16 regions europees amb competències legislatives: Illes d'Aaland, Açores, Alta Àustria, Baixa Àustria, Illes Balears, Caríntia, Catalunya, Flandes, Madeira, País Basc, Piemont, Salzburg, Tirol, País Valencià, Voralberg, i Còrsega com a observador.

En la reunió, celebrada per via telemàtica i organitzada pel Govern Basc, s'han debatut les propostes d'aquests territoris per a contribuir a la Conferència sobre el Futur d'Europa (COFoE).

En una intervenció en vídeo, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha posat l'accent que les regions amb competències legislatives representen «ni més ni menys» que gairebé la meitat de la població de la Unió Europea.

Armengol ha subratllat que els reptes als quals s'enfronta la Unió Europea, especialment en el context de la pandèmia, són globals però tenen conseqüències locals pel que les regions han de comptar «amb el millor encaix institucional possible en l'arquitectura de la UE» i les respostes han de donar-se escoltant les administracions més pròximes a les persones.

La líder de l'Executiu ha ressaltat que les Balears s'enfronten, d'una banda al repte de la insularitat i als sobrecostos derivats i, d'altra banda, a la vulnerabilitat enfront del canvi climàtic.

La trobada ha comptat amb el suport del Centre de Política Europea (EPC), que ha presentat un informe amb l'objectiu d'explorar la capacitat i la direcció de les regions amb poders legislatius per a influir i implementar les polítiques de la UE.

Al seu torn, els membres de la iniciativa RLEG han aprovat una declaració política com a contribució a la Conferència sobre el Futur d'Europa. En el text es proposa la creació d'un Fòrum Interinstitucional en el qual les regions amb poders legislatius puguin compartir assessorament i experiències amb les institucions de la UE de manera «estructurada i regular».

Els signants de la declaració s'han compromès a col·laborar i a reunir-se regularment per a revisar la capacitat, escala i oportunitat d'establir aliances estratègiques amb altres socis regionals, amb l'objectiu de generar un impuls estratègic «cap a una governança multinivell efectiva en el marc institucional de la UE».

A més del Lehendakari, Iñigo Urkullu, han intervingut en la reunió el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; la presidenta de les Balears, Francina Armengol; el president de Flandes, Jan Jambon; la presidenta del Parlament de Còrsega, Marie-Antoinette Maupertuis; i el vicepresident de les Illes Aaland, Harry Jansson.

En la sessió hi han participat, a més, el president emèrit del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, i l'antic membre del Parlament Europeu, Alain Lamassoure. Així mateix, ha intervingut -a través d'un missatge de vídeo- el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, qui ha donat suport al paper de les regions de la RLEG per a millorar els esforços en el procés de presa de decisions de la UE.