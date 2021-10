El Nobel de la Pau reconeix el periodisme independent i crític de Maria Ressa i Dimitri Muratov

La periodista filipina Maria Ressa i el rus Dimitri Muratov han estat reconeguts aquest divendres amb el premi Nobel de la Pau que concedeix cada any el Comitè Noruec, pels seus esforços per a salvaguardar la llibertat d'expressió i el periodisme independent i, per extensió, la democràcia i la pau.

El jurat ha reconegut la seva «lluita valenta» tant a Filipines com a Rússia, però també els ha descrit com un exemple dels periodistes que treballen en «condicions cada vegada més adverses». «Sense llibertat d'expressió ni de premsa, serà difícil promoure la fraternitat entre nacions, el desarmament i un millor ordre mundial», ha afegit.

Tots dos representen a dos mitjans especialment assenyalats en els seus respectius països, ja que Ressa va participar el 2012 en la fundació del portal Rappler, crític amb el Govern de Rodrigo Duterte i amb actuacions com la seva 'guerra contra les drogues', investigada per la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI).

«El nombre de morts (en aquestes operacions policials) és tan alta que la campanya sembla una guerra contra la pròpia població del país», apunta el jurat en les seves conclusions, en les quals descriu a Ressa com «una incansable defensora de la llibertat d'expressió». No en va, hi ha diverses causes obertes tant contra ella com contra el seu mitjà.

Muratov, per part seva, va llançar el 1993 'Novaya Gazeta', un diari independent que ha perdut al llarg de la seva història a sis dels seus periodistes, tots ells assassinats. Una d'aquestes víctimes va ser Anna Politkóvskaia, la mort de la qual es van complir precisament aquest dijous 15 anys.

'Novaya Gazeta' és «el diari més independent de Rússia», «amb una actitud crítica amb el poder», com reconeix el jurat, que lloa la «integritat professional» de la seva redacció i la seva capacitat per a fer-se ressò d'històries que d'una altra forma no sortirien publicades, com per exemple les relatives a casos de corrupció, de violència policial o de frau electoral.

El Comitè Noruec del Nobel ha recalcat que «un periodisme lliure, independent i basat en fets serveix com a protecció enfront dels abusos del poder, les mentides i la propaganda», un fet que ha volgut reconèixer en les figures de Ressa i Muratov.