Cauen WhatsApp, Facebook i Instagram a nivell mundial

El servei de WhatsApp, Facebook i Instagram, totes propietat de Facebook, s'ha vist interromput aquest divendres al voltant de les 17.30 hores i en altres parts de món.

Així, WhatsApp no ​​permet enviar ni rebre missatges, mentre que Instagram no permet actualitzar el mur de publicacions o la barra d'històries i Facebook no permet accedir a la xarxa social. De fet, en accedir a WhatsApp Web, l'únic missatge disponible és '5xx Server Error'.

La caiguda ja ha generat un ampli ressò en altres xarxes socials com Twitter, on WhatsApp és trending topic amb més de mig milió de mencions en menys d'una hora.

Facebook ha emès un concís comunicat en què demana perdó als usuaris i assegura que resoldrà l'incident en el menor temps possible.