George Lakoff és un professor emèrit de la universitat de Berkeley. És un dels majors experts en lingüística i en comunicació política. Va escriure un llibre que es va fer famós a tot el món: ‘No pensis en un elefant’. És un demòcrata convençut i, davant la victòria de Trump, ha escrit aquest manifest, molt pràctic, sobre com es pot defensar la democràcia (i protegir-nos nosaltres mateixos) enfront de l'autoritarisme. En certa manera aquesta escrit a la manera d'un llibre d'autoajuda per als qui són conscients de la gravetat de la situació i es preparen per a una llarga lluita.

Com mantenir viva la democràcia en el 2025

1. Sigues valent. Evita parlar des de la impotència o desesperança. Els autoritaris volen que et sentis sense poder perquè facilita la seva feina. El valor, la fe i l'optimisme són essencials. El feixisme s'alimenta del cinisme i el pessimisme. Fes que mori de fam.

2. Conrea l'empatia. Una forma en què els autoritaris derroten la democràcia és intentant destruir l'empatia. Les seves estratègies depenen de la deshumanització i la divisió. Una de les millors maneres de resistir és conrear activament l'empatia. La democràcia depèn d'ella.

3. Mantingues l'enfocament. Els autoritaris intenten aclaparar-te amb atacs constants per a mantenir-te distret i desequilibrat. Mantingues un ferri enfocament en allò important: La teva salut, la teva família i la supervivència del nostre país i l'estat de dret. No perdis de vista el panorama general.

4. Sigues proactiu. Derrotar l'autoritarisme requerirà un moviment de ciutadans compromesos. Involucra't en la teva comunitat. Acudeix a protestes i reunions. Si pots, dona a organitzacions que fan feina crucial per a la democràcia. Tens més poder del que creus.

5. Fomenta connexions reals. Una forma en què els règims autoritaris aïllen la gent és fomentant la por i la desconfiança. Contraataca construint relacions sòlides amb veïns, amics i companys de feina. Cerca maneres de connectar més enllà de les diferències polítiques i enforteix la teva comunitat.

6. Evita la intoxicació mental i les mentides. Les xarxes socials estan farcides de paranys sensacionalistes que es beneficien de la indignació i la desinformació. Bloqueja-les i cerca fonts d'informació legítimes basades en la veritat i la realitat. Subscriu-te a mitjans de comunicació de confiança perquè el periodisme sobrevisqui, el necessitarem.

7. Comparteix un missatge positiu quan sigui possible. Trump i els seus volen que el país estigui temorós i polaritzat perquè aquest és el terreny on creixeran les seves polítiques més fosques. Si bé és essencial oposar-se fermament al seu règim, també hem de defensar tot allò positiu.

8. Exigeix responsabilitats. Els autoritaris prosperen amb la impunitat. És fonamental fer responsables a líders, corporacions i institucions. Insisteix en la rendició de comptes. La corrupció i la injustícia es marceixen sota la llum de l'escrutini.

9. Involucra els joves. La pròxima generació heretarà les conseqüències. Involucra els joves en converses sobre democràcia, llibertat, justícia i la crisi climàtica. Dona'ls eines, educació i mentoria per a donar forma al futur.

10. No ajudis Trump. Alguns opositors de Trump estan obsessionats amb centrar-se en ell personalment; així, sense voler amplifiquen i potencien la seva propaganda. En centrar-se únicament en Trump i les seves declaracions ridícules, gestos i pallassades, els seus opositors li fan màrqueting.

11. No discuteixis amb els seus seguidors. No funciona. Les teves possibilitats de convertir a un votant pro-Trump són pràcticament nul·les. El seu suport a ell és ara una estructura física en els seus cervells. En lloc de discutir amb els seguidors de Trump, centra't en motivar els ciutadans pro-democràcia.

12. Recorda: Això és un règim. Trump no actua totsol. És un titella de poderosos aspirants a oligarques que volen un govern dels multimilionaris, pels multimilionaris i per als multimilionaris. Denuncia'ls

13. Aprèn de la història. L'autoritarisme, l'oligarquia i la tirania no són nous. Estudia moviments passats per la democràcia i la justícia per a entendre què funciona i què no funciona. La història està plena de lliçons i inspiració per a guiar-nos en la nostra lluita actual.

14. Fes costat als artistes i les arts. La literatura, la música i l'art són crucials per a una societat sana i una democràcia funcional. Finança'ls i secunda'ls de totes les formes possibles. Els artistes, músics i escriptors ajudaran a inspirar els canvis que necessitam. Compra entrades, compra art, compra llibres!

15. Cuida't. Aquesta serà una època desafiadora. Salvar la democràcia requerirà molta energia, passió i resistència. Cuida la teva salut. Dorm prou. Beu molta aigua. Fes exercici. Estam tots junts en això per al llarg termini.

16. Celebra les victòries. El camí per a preservar la llibertat i la democràcia serà llarg i desafiador, però és essencial reconèixer el progrés quan ocorre. Celebrar les victòries -per petites que siguin- pot mantenir viva l'esperança. L'optimisme i l'esperit importen!

17. Persisteix! La persistència és la millor resistència.